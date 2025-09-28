EE. UU. ordena devolución de pasaportes vigentes: ¿Quiénes deben cumplir con esta nueva normativa?

En Estados Unidos, el pasaporte no solo es esencial para viajar al extranjero, sino que también es un documento clave para la identificación bajo las normativas de Real ID. Por ello, mantener el pasaporte en buen estado es crucial para evitar problemas a la hora de usarlo. Recientemente, el Departamento de Estado actualizó sus directrices sobre los casos en los que un pasaporte vigente debe ser entregado para su reemplazo.

EE. UU. ordena la devolución de pasaportes vigentes en estos casos

Aunque daños menores, como puntas dobladas o páginas algo arrugadas, no afectan la validez del pasaporte, existen ciertos daños que sí requieren su reemplazo. Entre los casos en los que un pasaporte debe ser entregado para ser sustituido, se incluyen pasaportes con signos de moho, manchas visibles, páginas faltantes o perforadas, marcas no autorizadas en la página de datos personales, o roturas significativas. Los titulares deben acudir a un centro autorizado para tramitar la reposición del documento y entregar una declaración detallando el problema.

EE. UU. ordena cambios en pasaportes vigentes, afectando a sus titulares

Requisitos para reemplazar un pasaporte en EE. UU.

Si tu pasaporte requiere ser reemplazado, necesitarás seguir algunos pasos específicos. Primero, debes completar el formulario DS-11. Luego, deberás presentar una prueba de ciudadanía, como el acta de nacimiento, junto con una identificación oficial con fotografía, como una licencia de conducir. Es importante también proporcionar una foto reciente de pasaporte, fotocopias de los documentos mencionados y pagar la tarifa correspondiente, que actualmente asciende a 165 dólares para el pasaporte regular.

Una vez que hayas entregado todos los documentos necesarios, recibirás un correo electrónico confirmando que el proceso de renovación está en marcha. Además, podrás hacer un seguimiento del estado de tu solicitud en línea mediante el sistema oficial de consultas.