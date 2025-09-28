Se aproxima la tormenta del siglo: estas zonas de EE. UU. están bajo máxima alerta por devastación inminente

Investigadores de la Universidad de Pennsylvania publicaron un estudio que advierte sobre el aumento en la intensidad de los llamados nor’easters, tormentas invernales que combinan nieve, lluvias torrenciales y vientos huracanados. Estos fenómenos, que cada año castigan la Costa Este de EE. UU. entre septiembre y abril, muestran ahora un patrón más destructivo que amenaza con superar a la histórica "Tormenta del Siglo" de 1993.

¿Qué son los nor’easters y por qué preocupan?

Estas tormentas se forman cuando el aire frío del Ártico choca con las corrientes cálidas y húmedas del Atlántico. El cambio climático, lejos de debilitarlas, está generando que cada episodio arrastre más humedad y produzca lluvias y nevadas mucho más intensas. Los expertos advierten que, aunque la frecuencia podría bajar, la violencia de los eventos que sí se produzcan aumentará drásticamente.

Tormenta histórica pone en riesgo a Nueva York, Boston y Washington con inundaciones y vientos extremos



Datos que reflejan la magnitud del riesgo

Según el informe, la velocidad máxima de los vientos ha crecido un 6 %, la intensidad de lluvias y nieve un 10 %, y el potencial de daño global un 20 %. Estas cifras se traducen en inundaciones históricas, cortes masivos de electricidad y daños multimillonarios en infraestructura crítica, especialmente en ciudades costeras densamente pobladas.

Zonas más expuestas al impacto

Las principales ciudades en la línea de riesgo son Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington D.C., donde la vulnerabilidad urbana aumenta con cada temporada. En estas áreas, los sistemas de drenaje y contención ya muestran límites frente a lluvias extremas, lo que multiplica la posibilidad de inundaciones repentinas, evacuaciones forzadas y daños a largo plazo en la infraestructura local.

Lo que dicen los expertos

Michael Mann, climatólogo y coautor del estudio, explicó que "las aguas del Atlántico se calientan a un ritmo acelerado, lo que incrementa la evaporación y produce tormentas más cargadas de humedad y, por lo tanto, más peligrosas". La comunidad científica insiste en que actuar de manera preventiva resulta más económico y seguro que esperar a reconstruir tras un desastre.

¿Cómo prepararse ante la tormenta del siglo?

Las autoridades recomiendan a los residentes de la Costa Este revisar planes de evacuación, abastecerse con suministros básicos, reforzar techos y ventanas y contar con fuentes de energía alternativas. Además, se aconseja a los municipios acelerar inversiones en infraestructura de drenaje, diques y sistemas de contención para mitigar los efectos de un evento que ya no es una cuestión de “si” ocurrirá, sino de “cuándo”.

El desafío que deja el cambio climático

Aunque los inviernos sean menos fríos en promedio, el calentamiento global está creando tormentas más violentas y dañinas. Los especialistas advierten que los nor’easters se están convirtiendo en una de las amenazas climáticas más graves para el noreste de Estados Unidos, con la capacidad de alterar la vida cotidiana de millones de personas y dejar pérdidas económicas gigantescas si no se actúa con rapidez.