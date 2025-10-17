ICE bajo DEMANDA: grupos enfocados en los derechos de inmigrantes acusan a agentes de BLOQUEAR AYUDA migratoria clave

En una acción legal reciente, dos organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Oregón demandaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la oficina local de ICE en Seattle.

De acuerdo con Oregon Capital Chronicle, la demanda alega que estos organismos federales están impidiendo deliberadamente que los detenidos accedan a sus abogados antes de ser transferidos fuera del estado.

Grupos de derechos de inmigración en Oregon demandan a ICE por impedir el acceso a abogados

La demanda fue presentada por CLEAR Clinic, una organización legal sin fines de lucro en Portland que ofrece asistencia legal gratuita en asuntos de inmigración, y por Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste (PCUN), el sindicato latino más grande de Oregón.

Ambas entidades afirman que ICE y DHS están violando los derechos constitucionales de los detenidos al negarles el acceso a sus abogados, incluso cuando estos presentan formularios de representación firmados. Los abogados han sido repetidamente bloqueados en las oficinas de ICE en Portland y Eugene, según la denuncia.

Repercusiones de las políticas migratorias actuales en Estados Unidos

La demanda también señala que la administración Trump implementó políticas que desmantelaron las restricciones previas sobre las operaciones de ICE, permitiendo arrestos en escuelas, hospitales y lugares de culto. Estas acciones han generado temor en las comunidades de Oregón y han provocado protestas y resistencia por parte de líderes y residentes locales.

Las organizaciones demandantes solicitan que los tribunales ordenen a ICE y al DHS cumplir con la ley y garantizar que los detenidos puedan ejercer su derecho a la defensa legal sin obstáculos.