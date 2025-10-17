Escándalo en CHICAGO: ICE captura a POLICÍA acusado de vivir ILEGALMENTE en Estados Unidos

Agentes de inmigración realizaron un sorpresivo operativo en el suburbio de Hanover Park, en Chicago, que terminó con el arresto de un oficial de policía acusado de permanecer ilegalmente en Estados Unidos. El detenido, identificado como Radule Bojovic, es originario de Montenegro y, según las autoridades federales, habría excedido su visa de turista desde 2015.

Descubren a un agente activo en situación migratoria irregular

El U.S. Department of Homeland Security (DHS) informó que Bojovic fue localizado durante un operativo de cumplimiento migratorio liderado por U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Illinois.

El caso ha generado fuerte atención mediática debido a que, hasta hace pocos días, el hombre se desempeñaba como agente activo en el Hanover Park Police Department. En una publicación reciente, el departamento policial había celebrado la graduación de Bojovic de la Academia Suburbana de Cumplimiento de la Ley, destacando su incorporación al entrenamiento intensivo para servir a la comunidad.

“Violó las leyes de inmigración”, asegura el DHS

"Este individuo violó las leyes de inmigración de nuestro país y portaba un arma siendo extranjero en situación irregular, lo cual es un delito grave", declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, en un comunicado enviado a CNN.

El caso ha encendido el debate sobre cómo un extranjero en situación irregular pudo incorporarse a una fuerza policial local, lo que apunta a posibles fallas en los procesos de verificación de antecedentes.

No es un caso aislado: otro arresto en Iowa

En septiembre, ICE arrestó al superintendente escolar del distrito más grande de Iowa, acusado de vivir ilegalmente en Estados Unidos desde el año 2000 y de enfrentar otros cargos relacionados con armas de fuego. Ambos casos han puesto en la mira la seguridad de instituciones públicas sensibles como la policía y el sistema educativo.