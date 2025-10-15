0
Walmart lanza el producto más buscado del invierno por solo US$10: ideal para enfrentar el frío en Estados Unidos

El invierno llegó a EE. UU. y este artículo económico de Walmart se volvió tendencia: ayuda a mantener el calor y reducir gastos en calefacción.

Dara Rojas
El artículo se agota rápidamente en Walmart
El artículo se agota rápidamente en Walmart | Composición: Líbero/ Dara Rojas
Con la llegada de las bajas temperaturas en Estados Unidos, miles de familias buscan soluciones prácticas y económicas para enfrentar el invierno sin elevar sus gastos. En medio de esta tendencia, un artículo de Walmart se ha convertido en uno de los más buscados: cuesta menos de 10 dólares, ayuda a conservar el calor y tiene stock limitado por su alta demanda.

Se trata del Duck Max Strength Window Insulation Kit, un film aislante que bloquea corrientes de aire frío y mejora la eficiencia energética en el hogar. El kit, que se vende a US$9,97, incluye una pieza de 1,57 x 3,28 centímetros, suficiente para cubrir hasta cinco ventanas al mismo tiempo. Su instalación es sencilla: basta con aplicarlo y sellarlo con un secador de pelo, sin necesidad de ayuda profesional.

Walmart

El kit de invierno que ofrece Walmart a menos de US$10.

Un aliado contra el aumento de las facturas de calefacción

El invierno en EE. UU. suele traer un incremento en las facturas de calefacción, pero este producto ofrece una alternativa accesible para reducir el consumo energético. Según el medio WIFR, su uso puede disminuir hasta un 30 % los costos, ya que genera una segunda barrera que evita la pérdida de calor.

Por su precio bajo y facilidad de uso, este artículo se ha vuelto tendencia en redes sociales y portales de compras. La cadena ya advirtió que el stock es limitado debido a la alta demanda, por lo que se recomienda adquirirlo cuanto antes si se busca una solución efectiva y económica para el frío.

