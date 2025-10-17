Servicio exprés de pasaportes: así podrás obtenerlo GRATIS y en tiempo récord si cumples estos requisitos

Tramitar un pasaporte en Estados Unidos no siempre es un proceso ágil. Las largas filas, la falta de citas disponibles y las demoras inesperadas suelen poner a prueba la paciencia de miles de viajeros cada año. Para quienes tienen vuelos confirmados, compromisos laborales impostergables o emergencias familiares, el tiempo se convierte en un factor crítico que no se puede perder.

Por esa razón, el Departamento de Estado ha puesto en marcha un mecanismo acelerado que permite reducir considerablemente los plazos de espera. Se trata de una alternativa poco conocida para muchos solicitantes, pero que puede marcar la diferencia entre viajar a tiempo o quedarse varado.

Trámite exprés sin costo extra.

¿En qué consiste el servicio acelerado de pasaportes?

El servicio exprés de pasaportes ofrece una vía rápida para quienes necesitan obtener o renovar su documento en cuestión de semanas, no meses. A diferencia del trámite estándar, que puede extenderse entre 6 y 8 semanas, esta modalidad permite recibir el pasaporte en un plazo aproximado de 2 a 3 semanas.

Está diseñado especialmente para situaciones urgentes, como viajes próximos o imprevistos familiares. Aunque no todos los ciudadanos pueden acceder automáticamente, quienes cumplen ciertos criterios tienen la posibilidad de acelerar el proceso y evitar retrasos innecesarios.

Requisitos para poder solicitarlo

Este servicio no está disponible de manera general para todos los solicitantes. Solo se otorga en situaciones específicas y con la documentación adecuada que respalde la urgencia. Entre los casos más frecuentes se encuentran los viajes programados en menos de tres semanas y las emergencias médicas familiares graves.

En estos escenarios, los solicitantes pueden pedir una cita prioritaria en una oficina regional de pasaportes. Esto permite entregar la documentación en persona y obtener una respuesta en un tiempo mucho más corto que el habitual.

Casos prioritarios y excepciones

Viaje próximo : si la salida internacional está prevista en menos de 3 semanas, se recomienda agendar una cita presencial para acelerar el trámite.

: si la salida internacional está prevista en menos de 3 semanas, se recomienda agendar una cita presencial para acelerar el trámite. Emergencia de vida o muerte: cuando se debe viajar en los próximos 14 días por el fallecimiento, enfermedad grave o estado crítico de un familiar inmediato.

Estas situaciones reciben prioridad en la programación de citas, aunque igualmente se requiere cumplir con los demás requisitos legales para la emisión o renovación del pasaporte.

Cómo solicitar el servicio exprés paso a paso

Para acceder al servicio acelerado, es indispensable cumplir con un procedimiento específico:

Verificar la elegibilidad y contar con un viaje próximo o una emergencia comprobable.

Reunir toda la documentación: formulario, foto, identificación válida, prueba de ciudadanía y comprobante de viaje.

Agendar una cita en una oficina regional de pasaportes.

Pagar la tarifa estándar más el cargo acelerado, que es de USD 60 adicionales.

Esperar la entrega del documento, que puede enviarse por correo exprés si se solicita.

¿Cuándo es posible obtenerlo gratis?

En la mayoría de los casos, quienes desean tramitar el pasaporte exprés deben pagar la tarifa adicional. Sin embargo, hay excepciones muy puntuales: situaciones de emergencia extrema en las que se prioriza la cita sin costo adicional por la urgencia comprobada.

Aunque el trámite prioritario puede ser gratuito en cuanto a la cita, el pago de la tarifa acelerada generalmente se mantiene. Por ello, es importante revisar cuidadosamente las condiciones antes de iniciar la solicitud para evitar contratiempos.