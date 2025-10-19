ATENCIÓN, inmigrantes: pueden aprovechar el servicio de abogados gratuitos que ofrece el Consulado de México en EE. UU

Numerosos inmigrantes mexicanos que residen en Estados Unidos se enfrentan a trámites legales complicados y, en muchos casos, no cuentan con los recursos para pagar un abogado. Para brindarles apoyo, el Consulado de México ofrece el Programa de Asistencia Jurídica para Personas Mexicanas (PALE), que proporciona asesoría y representación legal gratuita o a bajo costo a quienes lo necesiten.

PALE: programa de abogados gratuitos o de bajo costo para inmigrantes mexicanos en Estados Unidos

El PALE surgió como parte de la estrategia "Conoce y ejerce tus derechos", creada por el Gobierno de México con el propósito de brindar protección legal a los connacionales en Estados Unidos.

A través de este programa, los mexicanos pueden recibir apoyo de abogados licenciados en Estados Unidos, quienes participan mediante una red de despachos legales, universidades, organizaciones no gubernamentales y profesionales independientes. Aunque el enfoque principal de PALE es atender casos migratorios, también se ofrece asistencia en otras áreas, como:

Derecho administrativo

Derecho penal

Derecho civil

Derechos humanos

Gracias a esta iniciativa, muchos mexicanos han conseguido que se respeten sus derechos, logrando, por ejemplo, la liberación de personas detenidas sin el debido proceso, la protección de víctimas de abusos por parte de autoridades estadounidenses y la preservación de la patria potestad de menores.

¿Cómo acceder al programa PALE y qué aspectos considerar?

El PALE está disponible para todos los mexicanos en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio. Para recibir asesoría, los interesados deben acudir a cualquiera de los más de 50 consulados mexicanos en el país.

Se recomienda contactar previamente al consulado por teléfono para confirmar si es necesario agendar una cita o llevar documentos específicos. Por ejemplo:

En Orlando, Florida, las asesorías son gratuitas de lunes a sábado.

En Douglas, Arizona, y Detroit, Michigan, se sugiere llevar evidencias y antecedentes del caso para una evaluación más precisa.

El consulado en San Antonio, Texas, publica periódicamente las fechas de las asesorías, como ocurrió en agosto pasado.

Para mantenerse informado sobre las fechas y los requisitos, los mexicanos deben consultar las redes sociales y la página oficial del consulado más cercano.

El PALE es una herramienta clave que permite a los migrantes mexicanos en Estados Unidos acceder a justicia, orientación legal y protección de sus derechos, sin importar su situación económica o migratoria.