ATENCIÓN Inmigrantes: estos son los 5 sectores con más oportunidades laborales en EE. UU. este 2025

Trabajar en Estados Unidos sigue siendo uno de los mayores sueños de miles de personas que migran cada año. Sin embargo, no todos saben en qué sectores hay más oportunidades laborales reales ni cuáles son los requisitos mínimos para acceder a un empleo estable.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), en 2024 los inmigrantes representaron el 18,6% de la fuerza laboral del país, especialmente en industrias donde la contratación es constante, la experiencia se valora más que los títulos, y la capacitación puede adquirirse sobre la marcha.

Estados con más oportunidades laborales

Estados como Texas, Florida, California y Nueva York concentran una gran parte de la fuerza laboral extranjera debido a su actividad económica y la existencia de redes de apoyo comunitario. En estas zonas, los trabajos más accesibles para recién llegados se concentran en cinco sectores clave: construcción, hostelería, agricultura, salud domiciliaria y logística.

Cada una de estas industrias ofrece ventajas distintas: contratación inmediata, posibilidad de ascenso, horarios flexibles, estabilidad o acceso a beneficios migratorios. Para muchos, son el punto de partida hacia una nueva vida en EE. UU.

Los 5 sectores con más oportunidades laborales para inmigrantes en EE. UU.

Construcción y hostelería: empleos rápidos y con futuro

La construcción es uno de los sectores más visibles para inmigrantes sin documentación o con poca experiencia previa. Ciudades como Houston o Dallas necesitan constantemente albañiles, pintores y operadores de maquinaria, ofreciendo empleos con contratación rápida y oportunidades de crecimiento.

En paralelo, la hostelería (hoteles, restaurantes, bares) también es una opción viable. Estados turísticos como Florida, Nevada o California demandan personal para limpieza, cocina y atención al cliente. Estos trabajos permiten combinar el empleo con clases de inglés o trámites migratorios, lo cual es ideal para quienes están empezando de cero.

Agricultura y salud: pilares de la economía que dependen de inmigrantes

La agricultura sigue siendo uno de los motores silenciosos de la economía estadounidense. California y Florida, en particular, dependen cada temporada de trabajadores extranjeros para sembrar, cosechar y empacar productos agrícolas. Pese a ser trabajos duros, existen programas como las visas H-2A, que legalizan temporalmente el empleo agrícola.

Por otro lado, el cuidado de la salud en el hogar vive un auge sin precedentes. El envejecimiento de la población ha disparado la necesidad de cuidadores, asistentes y personal de apoyo domiciliario. Este sector requiere certificaciones básicas, pero ofrece empleo estable, rápido acceso y alta proyección de crecimiento, según datos de la BLS.

La agricultura sigue siendo uno de los motores silenciosos de la economía estadounidense.

Logística y transporte: el boom del comercio digital

El auge del comercio electrónico ha impulsado fuertemente el sector de la logística. Empresas como Amazon, UPS y FedEx abren constantemente vacantes para conductores, personal de almacén y distribución, con procesos de selección simplificados y requisitos accesibles.

Para muchos inmigrantes, esta industria representa una vía rápida para estabilizarse económicamente, sobre todo en ciudades donde la demanda logística es alta. Además, es uno de los pocos sectores donde es posible ascender rápidamente, sin necesidad de revalidar títulos académicos.