GRAN cadena de descuentos confirma que abrirá 9 TIENDAS: estas son las ubicaciones y fechas de apertura
Marshalls USA planea abrir próximamente una tienda en tu zona, como parte de las nueve nuevas aperturas entre finales de octubre y mediados de noviembre.
Marshalls continúa expandiéndose en Estados Unidos, con varias aperturas programadas en las próximas semanas. Más de un año después de que Ernie Herrman, CEO de TJX, anunciara la meta de sumar 1.300 tiendas al grupo, los clientes podrán visitar nuevas sucursales en distintos estados.
ALERTA en Walmart del sur de Colorado: tienda fue evacuada luego de que empleados reportaran una "AMENAZA SILENCIOSA"
Nuevas tiendas Marshalls en 2025: ubicaciones y fechas de apertura
Si estás interesado en visitar una nueva tienda Marshalls USA, aquí tienes las ubicaciones y las fechas confirmadas:
- 23 de octubre: 2100 N. Snelling Ave., Roseville, Minnesota
- 23 de octubre: 200 New Hartford Rd., Unidad 1, Winsted, Connecticut
- 30 de octubre: 925 West College St., Marshall, Missouri
- 30 de octubre: 1375 Rocking West Drive, Bishop, California
- 6 de noviembre: 543 Whittington Dr., Madisonville, Kentucky
- 13 de noviembre: 1480 US Hwy 211 W., Luray, Virginia
- 13 de noviembre: 466 Hwy 53 Este, Calhoun, Georgia
- 13 de noviembre: 919 N 14th St., Leesburg, Florida
Además de estas aperturas, Marshalls también ha inaugurado recientemente tiendas en Dakota del Sur, Alabama, Tennessee, Illinois y Nuevo México, ampliando así su presencia en todo el país.
Según un portavoz de la compañía citado por USA TODAY, "TJX ha visto un aumento neto de 34 tiendas en Estados Unidos en todas sus marcas, y se espera que nuevas tiendas adicionales abran sus puertas antes de fin de año".
¿Qué día es el mejor para comprar en Marshalls Estados Unidos?
Para quienes buscan sacar el máximo provecho de sus compras, elegir el momento adecuado puede marcar la diferencia.
- Para descubrir los productos más recientes
Expertos y empleados recomiendan visitar la tienda temprano en la mañana durante la semana, especialmente los miércoles o jueves, cuando la mercancía se reabastece con mayor frecuencia. El viernes también es un día clave, ya que muchas tiendas se preparan para el aumento de compradores del fin de semana.
Esta estrategia permite ver los artículos recién desempaquetados antes de que la mayoría de los compradores los revisen, según informes de USA TODAY.
- Para obtener los mejores descuentos
No existe un día específico para las rebajas, pero los meses de enero, junio y julio suelen ser ideales para encontrar liquidaciones en ropa, zapatos y artículos de temporada. Marshalls utiliza códigos de color en las etiquetas para indicar las ofertas:
- Precios terminados en $0.00 o $0.01 indican liquidación final.
- Etiquetas rojas o con una J marcan eventos especiales de descuento.
Con estas recomendaciones, los compradores podrán organizar sus visitas y sacar el máximo provecho de la variedad de productos y de los precios más bajos.
