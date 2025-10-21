ATENCIÓN, Nueva York: REDADA masiva de ICE y HSI arresta a inmigrantes vinculados a la venta ambulante ilegal en Canal Street

En un operativo llevado a cabo este lunes 21 de octubre por la tarde, en la vibrante y concurrida calle Canal de Manhattan, agentes federales detuvieron a varias personas. La operación fue ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes estuvieron en la zona buscando inmigrantes indocumentados vinculados a la venta ambulante ilegal, una actividad común en esta área desde hace décadas.

Testigos del operativo aseguran haber visto a agentes federales arrestando al menos a cinco o seis personas cerca de la intersección de Canal y Broadway. Las detenciones fueron realizadas por agentes que llevaban chalecos distintivos, quienes subieron a los detenidos en camionetas sin identificación. La operación causó gran revuelo, con transeúntes gritando a los agentes mientras se llevaban a las personas arrestadas.

Una intervención en el comercio ambulante ilegal

Los agentes federales estaban especialmente enfocados en detener a inmigrantes que pudieran estar involucrados en la venta ilegal de productos en la calle. En la zona de Canal Street, conocida por su alto volumen de vendedores ambulantes, estas redadas buscan desmantelar redes de comercio ilegal que han proliferado en la ciudad.

Redada masiva en Canal Street contra vendedores ambulantes ilegales.

Algunos testigos informaron que dos de los detenidos inicialmente fueron liberados más tarde. Ambos hombres, quienes aseguraron ser ciudadanos estadounidenses, fueron liberados después de que se determinó que no estaban involucrados en actividades ilegales. La presencia de agentes de la DEA y del FBI también fue reportada, aunque se desconoce su papel específico en la operación. Un portavoz del FBI confirmó que sus agentes formaban parte de los equipos de Seguridad Nacional que realizaban esta intervención no solo en Nueva York, sino también en otras partes del país.

Reacción local y federal

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) aclaró que no participó en la operación federal, que estuvo completamente bajo la jurisdicción de ICE y HSI. La intervención generó conmoción entre los residentes y comerciantes locales, algunos de los cuales afirmaron que la venta ambulante, aunque ilegal, es una forma común de subsistencia para muchos inmigrantes de la ciudad.

El futuro de las redadas en Nueva York

El operativo en Canal Street subraya una creciente tendencia de redadas federales en áreas de Nueva York donde se desarrollan actividades ilegales asociadas con la venta ambulante. Con el aumento de las intervenciones por parte de ICE y HSI, muchos se preguntan si estas operaciones marcarán el comienzo de una mayor presencia del gobierno federal en la ciudad para combatir el comercio ilegal, lo que podría generar más tensiones entre la comunidad inmigrante y las autoridades.