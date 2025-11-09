Donald Trump busca apoyo de la población y estaría a poco de soltar bono de 2000 dólares: ¿Quiénes lo cobrarán?

Las cosas no están saliendo bien a nivel político para la administración de Donald Trump. Un duro golpe ha sido el triunfo de los demócratas en las últimas elecciones locales donde, entre otras cosas, se alzó Zohran Mamdani (alcalde electo de Nueva York) como nueva figura que rivaliza con la del presidente y, si todo se mantiene como hasta ahora, es decir, con la economía sin reflotar la inflación, los comicios del Senado de 2026 podría ser catastrófico. En este escenario, el mandatario republicano está a poco de aprobar un bono de US$ 2,000 dólares.

Nuevo bono gracias a los aranceles

Diversos medios de comunicación estadounidenses hicieron eco de la posibilidad de que Trump otorgue a las grandes mayoría un bono de 2,000 dólares por concepto de la recaudación arancelarias, de acuerdo a portales como The Guardian, como un "intento evidente de movilizar el apoyo público sobre el tema".

En su plataforma Truth Social, el presidente escribió lo siguiente: "Se pagará un dividendo de, al menos, 2,000 dólares, por persona (sin incluir a las personas de altos ingresos) a todos", pero, y fiel a su estilo, en la misma publicación calificó de "tontos" a quienes critican su política arancelaria.

Publicación de Trump en Truth Social ofreciendo bono de US$ 2,000 dólares.

"Estamos recaudando billones de dólares y pronto comenzaremos a pagar nuestra enorme deuda de 37 billones de dólares. Inversión récord en EE.UU., plantas y fábricas por doquier", dice el resto de mensaje en la red social.

¿Qué se necesita para cobra el bono de 2,000 dólares?

De buenas a primeras, esta iniciativa de la administración federal requiere de la aprobación del Congreso. Sin embargo, parece que no será tan difícil, porque en agosto paso, Scotte Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, aseguró que el dinero producto de los aranceles debe ser priorizado para reducir la deuda nacional que llega a los 38,12 billones de dólares.

"No tenemos una propuesta formal. No lo estamos proponiendo al Senado en este momento, no", aseguró Bessent al programa de ABC This Week.

¿El bono de 2,000 dólares es una jugada política?

Pero, otros creen que la iniciativa de Trump responde a una jugada muy bien planificada. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, dijo en Face The Nation de CBS News: "Está generando ideas y tratando de ayudar al Senado a llegar a un acuerdo que permita reabrir el gobierno".

En septiembre de 2025, el departamento del tesoro aseguró que se recaudaron 195 millones de dólares producto de los aranceles, por lo que, de acuerdo a The Guardian, el bono de 2,000 dólares superaría holgadamente lo conseguido por concepto de aranceles llegando, inclusive, a duplicar dicha cifra.