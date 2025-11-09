Fundación del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos: LEMAS Y FRASES emblemáticas para compartir HOY, 10 de noviembre

Cada 10 de noviembre, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos (USMC) celebra su aniversario, recordando su fundación en 1775. Más que un desfile, esta fecha honra 250 años de historia marcados por su icónico lema en latín, "Semper Fidelis" (Siempre Fiel). Descubre los lemas y frases más emblemáticas que reflejan el espíritu del USMC y su influencia duradera en la cultura militar y cívica estadounidense.

Frases para compartir en redes sociales por la Fundación del Cuerpo de Marines de Estados Unidos

Honor, coraje y compromiso: los cimientos de todo Marine.

El honor nos guía a servir con integridad y verdad.

El coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante.

El compromiso con la misión, el país y nuestros hermanos de armas.

Forjados en honor, liderados con coraje, unidos por el compromiso.

La excelencia se gana, no se regala. ¡Somos Marines!

Nuestra palabra es nuestro vínculo: integridad en cada acción.

El legado de los Marines: un compromiso de por vida con la grandeza.

Gracias por su servicio: las palabras son pocas para un sacrificio tan grande.

El deber no termina con el uniforme: servicio continuo.

Honramos a quienes han pagado el precio máximo por nuestra nación.

Cada Marine es un guardián de la promesa de América.

La resiliencia es el arma silenciosa de un Marine.

Su valentía es la luz que guía a nuestra nación.

El verdadero valor se mide en la entrega.

En cada clima y lugar, el Marine es el primero en luchar.

Su apoyo es el ancla de nuestros veteranos en la transición.

La fundación del Cuerpo de Marines: siempre fiel a quienes fueron siempre fieles.

Una vez Marine, siempre Marine: nuestra ayuda es de por vida.

Fortaleciendo a la comunidad de Marines, una familia a la vez.

Donde otros se rinden, el Marine persiste.

La disciplina es el puente entre las metas y los logros. ¡Avance!

No cedas, no te rindas, no falles: el mantra del Marine.

La fatiga pasa, la victoria es para siempre.

Un Marine nunca es derrotado; simplemente se reagrupa.

Superar lo que creías imposible: ese es el espíritu Marine.

No es el uniforme, es el espíritu lo que nos define.

Cada Marine que regresa es una victoria para nuestra nación.

Lemas emblemáticos del Cuerpo de Marines de Estados Unidos

El Cuerpo de Marines de EE. UU. (USMC) es conocido por su tradición y por sus lemas y expresiones icónicas dentro de las Fuerzas Armadas.

Semper Fidelis (Siempre Fiel): Adoptado oficialmente en 1883, este lema en latín refleja la lealtad inquebrantable de cada Marine hacia el Cuerpo, la nación y sus compañeros. Es el núcleo de su identidad y se utiliza tanto como saludo como expresión de respeto.

The Few, The Proud (Los Pocos, Los Orgullosos): Popularizado desde 1971 como eslogan publicitario, se ha convertido en un símbolo cultural del USMC, destacando que ser Marine es un honor reservado para quienes cumplen estándares de élite.

First to Fight (El Primero en Luchar): Resalta la tradición de los Marines de ser la fuerza de vanguardia en casi todos los conflictos estadounidenses, siempre listos para enfrentar al enemigo sin previo aviso.

OORAH!: Grito de guerra y motivación, usado para mostrar entusiasmo, afirmar órdenes o elevar la moral durante el entrenamiento y en combate.

¿Cuál es el lema que utilizan los Marines de Estados Unidos?

¿Qué es el Cuerpo de Marines de EE. UU.?

El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC) es una rama esencial de las Fuerzas Armadas de EE. UU., especializada en operaciones anfibias y en despliegues rápidos en cualquier lugar del mundo.

Proyección de fuerza desde el mar: Utiliza la movilidad de la Armada para desplegar rápidamente fuerzas combinadas de tierra y aire.

Fuerza expedicionaria: Entrenada y equipada para responder de manera rápida y eficaz a crisis internacionales.

Operaciones anfibias: Experiencia en desembarcos y en la defensa de bases navales, apoyando campañas navales mediante acciones terrestres estratégicas.

Funciones adicionales:

Seguridad en embajadas y consulados de Estados Unidos a nivel mundial.

Transporte aéreo del Presidente de Estados Unidos.

Otras misiones críticas de apoyo militar y estratégico.