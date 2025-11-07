- Hoy:
Walmart ANUNCIA su Black Friday 2025 con REBAJAS HISTÓRICAS: estas son las ofertas del año
Black Friday 2025 llega a Walmart con precios sorprendentes en tecnología, moda y juguetes, además de beneficios especiales para clientes Walmart+
El Black Friday 2025 ya comienza a sentirse en Estados Unidos y Walmart decidió tomar la delantera con un anuncio que promete romper esquemas. La compañía adelantó cómo, cuándo y dónde se podrán aprovechar los mayores descuentos del año, apostando por una experiencia de compra más organizada, rápida y llena de sorpresas para todos los presupuestos.
Además de mejorar la logística para evitar largas filas, Walmart aseguró que sus ofertas incluirán productos muy buscados en tecnología, juguetes, moda y artículos para el hogar. Miles de precios caerán de forma radical y algunos descuentos solo estarán disponibles por tiempo limitado.
Clientes se preparan para aprovechar los increíbles descuentos del Black Friday en Walmart.
¿Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday 2025 en Walmart?
Walmart dividirá sus descuentos en varios eventos especiales, combinando compras en línea y en tienda física. Los miembros de Walmart+ tendrán acceso anticipado antes de que se abran las promociones al público general:
Evento 1
14 al 16 de noviembre
Acceso Walmart+: 13 de noviembre desde las 7 p. m. ET
Disponible en tiendas y online
Evento 2
25 al 30 de noviembre
Solo en línea: del 25 al 27 de noviembre
En tiendas y online: del 28 al 30 de noviembre
Acceso Walmart+: 24 de noviembre desde las 7 p. m. ET
Cyber Monday
1 de diciembre
Solo en línea
Acceso Walmart+: 30 de noviembre a las 7 p. m. ET
Ofertas confirmadas del primer evento
Estas serán algunas de las rebajas más fuertes que Walmart reveló para el inicio de la temporada:
- Televisor TCL QLED 4K de 98” – Antes: $1,798 / Ahora: $998
- Aspiradora Dyson V12 Detect Slim – Antes: $729 / Ahora: $399.99
- LEGO Speed Champions (2 piezas) – Antes: $44.98 / Ahora: $25
- Perfume Calvin Klein Obsession 3 – Antes: $97 / Ahora: $31.50
- Vaqueros Levi’s Signature – Antes: $24.98 / Ahora: $15
- Cricut Explore 3 Bundle – Antes: $410 / Ahora: $197.99
- Barbie Malibu Travel Playset – Antes: $21.88 / Ahora: $12
- Trampolín Sportspower 14’ – Antes: $229 / Ahora: $149
Principal apuesta: compras más rápidas y sin complicaciones
Walmart mantiene su objetivo de hacer las compras más simples y convenientes. Este año ofrecerá retiro en tienda sin necesidad de bajarse del auto, entregas exprés en menos de 30 minutos y envíos rápidos para quienes prefieren comprar desde casa.
Además, la compañía lanzará una campaña especial que combinará experiencias en tienda y en plataformas digitales, destacando el espíritu navideño con un toque moderno. Según Walmart, este es solo el comienzo de una temporada en la que aún faltan más descuentos y eventos por anunciar.
