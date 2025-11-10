Alarma total en Orlando: gemelo de 4 años fue internado por herida a causa de una bala y policía arrestó a padres

Los habitantes del Condado de Orange, Florida (Estados Unidos), quedaron aterrorizados al enterarse que un niño de 4 años fue internado de grave tras recibir un impacto de bala producto de la negligencia de su progenitora. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos arrestó a los padres del menor.

¿Qué sucedió en la casa de Keishara Goodrum?

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange afirmó que el tiroteo tuvo lugar el sábado 8 de noviembre de 2025, en una vivienda ubicada en Calais Circle, al norte del lago Underhill Road.

De acuerdo a WESH 2, los miembros de la familia afirman que el pequeño se encuentra bien, pero en la corte se reveló que el pequeño recibió un impacto de bala en el pecho, por lo que se encontraba siendo operado.

El pequeño y su gemelo, acorde a las versiones de los vecinos del vecindario, afirman que los niños jugaban juntos, que se llevaban bien, por lo que todo lo ocurrido les resulta más que una tragedia: "Mi corazón está con todos allí, pero ella se equivocó", dijo alguien en referencia a Keishara Goodrum, la madre.

De hecho, los policías reportan que dicho sábado llegaron a la casa donde encontraron a ambos niños sangrando, todo producto que la mujer de 39 años la noche anterior, se la pasó bebiendo alcohol por horas olvidando guardar el arma que, además, estaba cargada, que tan solo ocultó debajo de un cojín del sofá.

Goodrum explicó a los agentes que escondió el arma debajo de unos cojines, pero, no solo eso, sino que olvidó colocar el seguro. Por ello, cuando regresó de comprar comida al día siguiente escucho un fuerte estruendo: los gemelos recibieron disparos. De hecho, en su declaración afirma que "estaba en la cocina cuando uno de los niños levantó los brazos y vio una herida", detalla WESH 2.

La policía de Orange detalló que el padre de los pequeños, Maurice Bright Jr. (40), ayudó en el traslado de los menores al hospital, primero a AdventHealth East y luego al Hospital Arnold Palmer para niños. En ese traslado es cuando se dan cuenta que el otro niño tenía una gran cantidad de sangre, que le causaba mucho dolor.

¿Qué pasó con los padres negligentes?

Tanto Keishara como Maurice fueron arrestados bajo los cargos de negligencia infantil con daño corporal: "No debería haber un arma de fuego en ese lugar (...) Uno de los niños recibió un disparo en el pecho y ahora está en cirugía (...) parece haber una tendencia, su último accidente fue en 2024", comentó el fiscal.

Luego de permanecer en la cárcel, el juez ordenó que no tuvieron contacto entre ambos y que vieran a los menores por separado. Todo ello en un momento en el que, asegura la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, los gemelos se encuentran en estado crítico, pero están resistiendo.