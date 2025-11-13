- Hoy:
ATENCIÓN, ciudadanos en Texas: nueva ley impulsa la PROHIBICIÓN de libros en bibliotecas escolares y autores se rebelan
Autores y activistas se unieron en Austin para denunciar el aumento de la censura literaria en Texas tras la aprobación de una nueva ley estatal.
Dos meses después de la entrada en vigor de una nueva ley en Texas que otorga a los padres mayor control para impugnar libros en las bibliotecas escolares, un grupo de autores, artistas y activistas se reunió en el Festival del Libro de Texas para expresar su rechazo a la censura literaria.
El encuentro, titulado "Librotraficantes: Banned Book Bash", se convirtió en un homenaje a la libertad de lectura y en una muestra de resistencia ante el creciente control sobre los materiales educativos. A través de lecturas y debates, los escritores relataron cómo la censura literaria limita la representación y el acceso a historias que reflejan la vida de las comunidades diversas.
Realizado en Cheer Up Charlies, el evento se convirtió en una celebración de la libertad creativa y en una defensa de las "bibliotecas clandestinas", espacios que mantienen viva la circulación de obras prohibidas.
Un movimiento que desafía la censura literaria
Autores se reúnen en Texas para oponerse a la censura de libros en escuelas.
El escritor y activista Tony Díaz, fundador del movimiento Librotraficantes, recordó los orígenes de su lucha en 2012, cuando organizó una caravana de libros prohibidos desde Houston hasta Tucson, tras la eliminación de los programas de estudios mexicano-estadounidenses en Arizona. "Somos expertos en combatir la censura de libros, y el hecho de que aún tengamos que hacerlo demuestra la naturaleza de este movimiento", dijo durante su intervención.
Díaz afirmó que, ante las nuevas restricciones en Texas, el movimiento continúa promoviendo "bibliotecas clandestinas" para garantizar el acceso a obras que abordan temas de raza, inmigración o identidad. "Los profesores y bibliotecarios tienen miedo de ser despedidos", señaló. "Por eso nos aseguramos de que estos libros sigan siendo accesibles, aunque sea en la sombra".
Voces que resisten: historias e identidades bajo ataque
Entre los participantes destacó Iván Gerardo Morales, autor de Detenido, un libro basado en el cuaderno de un niño migrante recluido en un centro de detención de Texas. Su obra, que aborda la aplicación de las leyes migratorias y la detención de menores, ha sido señalada como "vulnerable" por abordar temas considerados sensibles. "Estamos aquí para dar voz a cada inmigrante", dijo Morales. "La representación es fundamental para lograr un cambio positivo".
También participó Jasminne Méndez, escritora y poeta dominicana-estadounidense, quien denunció una "censura blanda" hacia su novela La historia de mi ira. "La prohibición de libros siempre ha sido un precursor de las sociedades menos libres", advirtió. Según PEN America, Texas registró 538 casos de prohibición de libros durante el último año escolar, la cifra más alta del país. La organización alertó que los títulos más atacados tratan sobre raza, identidad LGBTQ+ y violencia, lo que refleja un clima creciente de intolerancia cultural.
