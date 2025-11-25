TRAGEDIA en Las Vegas: niño de 11 años muere tras recibir un disparo en medio de una disputa vehicular

La mañana del 14 de noviembre terminó en tragedia en la autopista 215 de Las Vegas, cuando un episodio de ira al volante derivó en el fatal disparo que acabó con la vida de Brandon Domínguez Chavarría, un niño de 11 años que se dirigía a la escuela con su padrastro, Valente Ayala. Lo que comenzó como una disputa por adelantarse mutuamente escaló en cuestión de segundos hasta convertirse en un enfrentamiento letal.

De acuerdo con las autoridades, el presunto responsable, Tyler Matthew Johns de 22 años, habría disparado hacia el vehículo donde viajaba el menor durante la confrontación, impactándolo en la cabeza. La escena posterior: gritos, confusión y un testigo alertando a la policía, revelaría la magnitud de un hecho que conmocionó a la comunidad local.

Las imágenes policiales revelan reacciones desgarradoras

La reciente filtración de las grabaciones de la cámara corporal de los oficiales permitió observar el impacto emocional inmediato de la tragedia. Valente Ayala aparece devastado, gritando que su hijo estaba muerto mientras señalaba el automóvil. Al mismo tiempo, un Johns esposado reconoce su responsabilidad sin titubeos: "Es cien por ciento mi culpa. Yo le disparé. No sabía que había un niño en el auto".

Niño de 11 años muere tras recibir un disparo en Las Vegas.

Las imágenes también muestran a un agente intentando calmar a Ayala, quien colapsó en el pavimento ante el shock. La tensión de esos instantes, marcada por el llanto y la desesperación, subraya la crudeza de un incidente que escaló sin sentido.

Proceso judicial y llamado a la prudencia

El caso avanzó rápidamente en el sistema judicial. Johns enfrenta cargos de homicidio con agravante de arma mortal, además de delitos adicionales relacionados con la posesión y uso del arma. La fiscalía del condado evaluó cargos contra el padrastro por posible negligencia, pero concluyó que su conducta no alcanzaba los criterios legales para ello.

Mientras tanto, las autoridades locales hicieron un llamado urgente a mantener la prudencia al volante, especialmente durante la temporada festiva, cuando este tipo de conductas suelen incrementarse. Para la comunidad, la advertencia llega con el dolor de una vida truncada y una familia marcada para siempre.