ALARMANTE INCIDENTE en Los Ángeles: bala perdida atravesó la pared del apartamento de una familia e impactó a una niña de 8 años

Una niña de apenas ocho años fue hospitalizada el domingo por la tarde tras resultar herida por una bala perdida que atravesó la pared de su hogar en Del Rey, un barrio del oeste de Los Ángeles. El incidente ha conmocionado a la comunidad, al tratarse de un hecho violento que quebró la aparente seguridad del espacio familiar.

Niña de 8 años es herida por bala perdida en apartamento de Del Rey, Los Ángeles

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el disparo que alcanzó a la menor se originó en el apartamento de un vecino. La bala atravesó el muro, penetró la unidad de la niña y la impactó. El suceso ocurrió en Slauson Avenue, en el vecindario de Del Rey.

De acuerdo con ABC7 en Español, los agentes acudieron rápidamente al edificio y, durante su operativo, confiscaron armas pertenecientes a la vivienda desde la que presuntamente se efectuó el disparo. Hasta el momento no se han reportado arrestos, pero los detectives del LAPD están interrogando a varias personas para esclarecer lo sucedido.

¿Cuál es el estado de la niña?

Tras el impacto, la menor fue trasladada al hospital. Afortunadamente, los reportes indican que se encuentra en condición estable y, según las autoridades, "se espera que se recupere".

La policía continúa investigando para determinar qué motivó el disparo, quién lo efectuó exactamente y si hubo alguna intención detrás. Hasta el momento, el LAPD no ha divulgado nombres ni ha presentado cargos contra ningún sospechoso.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los espacios residenciales y cómo la violencia armada puede afectar a personas inocentes en su vida cotidiana. Las autoridades han llamado a testigos y residentes para colaborar, mientras la familia de la niña espera justicia y una respuesta clara sobre lo ocurrido. "La bala atravesó la pared… entró en la unidad de la niña y la impactó", reportó el LAPD, según ABC7 en Español.