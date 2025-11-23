ALERTA inmigrantes: Nuevo mapa revela dónde viven los latinos en EE.UU. y la insólita razón que está sorprendiendo al país

La expansión de la población latina en Estados Unidos avanza a pesar de las políticas restrictivas impulsadas en los últimos años. Lejos de frenarse, la migración hispana está reconfigurando el panorama urbano del país, impulsando el crecimiento de nuevas ciudades que hoy concentran a miles de recién llegados.

Un reciente informe de HCN Global, basado en datos de la Oficina del Censo, reveló cuáles son los diez centros urbanos donde los latinos son mayoría o representan una parte esencial de la vida económica y cultural.

Miami: la ciudad donde los latinos son mayoría.

Las ciudades donde más crece la comunidad latina en EE.UU.

Los Ángeles, California: con 1,8 millones de latinos entre 3,8 millones de habitantes, casi la mitad de la ciudad tiene origen hispano.

con 1,8 millones de latinos entre 3,8 millones de habitantes, casi la mitad de la ciudad tiene origen hispano. Houston, Texas: más de 1 millón de residentes hispanos, equivalente al 43,97%.

más de 1 millón de residentes hispanos, equivalente al 43,97%. San Antonio, Texas: el 63,85% de sus 1,4 millones de habitantes es latino.

el 63,85% de sus 1,4 millones de habitantes es latino. Phoenix, Arizona: el 41,1% de su población tiene raíces hispanas.

el 41,1% de su población tiene raíces hispanas. El Paso, Texas: una de las ciudades más hispanas del país, con un contundente 81,25%.

una de las ciudades más hispanas del país, con un contundente 81,25%. Dallas, Texas: los latinos representan el 42,2% de sus 1,3 millones de habitantes.

los latinos representan el 42,2% de sus 1,3 millones de habitantes. Fort Worth, Texas: el 34,8% pertenece a esta comunidad.

el 34,8% pertenece a esta comunidad. San José, California: el 31,21% de su población es hispana.

el 31,21% de su población es hispana. Austin, Texas: 32,48% de presencia latina entre sus casi 1 millón de habitantes.

32,48% de presencia latina entre sus casi 1 millón de habitantes. Miami, Florida: los latinos componen el 70,2% de la ciudad.

California, Texas y Florida: los tres gigantes del mapa latino

Estas tres regiones siguen siendo el corazón de la vida latina en el país. California supera los 16 millones de hispanos, cerca del 40% de su población total, lo que convierte al estado en un mosaico cultural evidente incluso en su vida diaria. En San Francisco, por ejemplo, la presencia latina se siente en su gastronomía callejera y en los mercados que recuerdan a países como México, El Salvador y Guatemala.

Texas, por su parte, alcanzó 12,6 millones de hispanos, una cifra histórica que ya superó por primera vez a la población no hispana. Hoy, la comunidad latina es el grupo demográfico más numeroso del estado, impulsando su economía, mano de obra y crecimiento urbano.

Florida completa el triángulo de mayor expansión, con 6,7 millones de latinos, equivalente al 28,7% de sus habitantes. En ciudades como Miami, la identidad hispana forma parte esencial de la cultura local, desde la música hasta la gastronomía y los negocios.