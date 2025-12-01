Peleó en Afganistán, pero ICE arrestó a su esposa en entrevista para obtener la Green Carda: "Me siento traicionado"
Samuel Shasteen brindó servicio militar por 20 años, lucho por su país y ahora se siente traicionado cuando su esposa fue detenida por las agencias migratorias.
El brazo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no mide e, inclusive, afecta a familiares de ciudadanos estadounidenses, como es el caso de Samuel Shasteen, un Marine de lo Estados Unidos quien hoy se siente decepcionado de su país tras el arresto de sus esposa a manos de ICE cuando esta se encontraba en medio de una entrevista para la obtención de la Green Card.
ICE arresta a esposa de Marine en medio de entrevista
"Me siento un poco traicionado, para ser honesto (...) Hacemos todo lo posible para proteger y servir a nuestro país. Y luego nos traicionan tratándonos como si nunca hubiéramos hecho nada", dijo a NBC News al recordar los hechos del pasado 18 de noviembre cuando Chanidaphon Sopimpa, su esposa, fue detenida por ICE.
Aquel día tenía una entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), todo parecía bien hasta el final cuando agentes federales llegaron, la esposaron y se la llevaron mientras la mujer lloraba desconsolada.
"Cuando preparamos nuestros documentos de inmigración, te preguntan si eres militar. Todo lo que subes como documento demuestra que eres militar o que estás en el servicio. Así que lo saben. Es solo que... ¿Por qué lo hacen así? No lo sé", se pregunta el Marine en retiro.
Chanidaphon fue trasladada al Centro de Detención de Otay Mesa, lugar al cual visitó portando su camiseta que prueba su servicio militar y se dio cuenta que no es el único, sino que muchos militares se encuentran en la misma situación que la suya, por lo que creó un grupo de apoyo: "Es como un vínculo que forjé con mis compañeros marines cuando estuve en Afganistán. Estamos ahí para luchar contra el enemigo y nos reunimos sin importar de dónde vengamos y luchamos".
¿Aún hay chances de quedarse en los Estados Unidos?
La esposa de Samuel tiene una audiencia de fianza para el mes que viene en la cual se definirá su estatus legal en los Estados Unidos: "Siento como si hubiera perdido a otra esposa. Es horrible ¿sabes? Sentí que me habían arrebatado algo de nuevo. Y sentirme así no es como quería volver a sentirme".
NBC News relata que Shasteen perdió a su primera esposa en 2022 a causa de un mortal cáncer, pero meses después, en un descanso del trabajo ingresó a una cafetería de San Diego (California), lugar donde vio a Chanidaphon: "Sentí como si ya no hubiera ningún agujero. Ella, simplemente, llenó un hueco, el vacío que había".
