Nueva York en ALERTA: una REDADA FEDERAL es frustrada por 200 manifestantes y termina en arrestos

Las tensiones por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump volvieron a estallar el último sábado 29 de noviembre en Nueva York, donde una redada del ICE fue interrumpida por alrededor de 200 manifestantes. La operación, desarrollada cerca del barrio chino de Manhattan, derivó en enfrentamientos con agentes del NYPD, quienes acudieron a contener la protesta mientras los vehículos federales intentaban abandonar el lugar.

El operativo, parte de la estrategia migratoria impulsada durante la segunda presidencia de Trump, replicaba acciones similares vividas recientemente en ciudades como Charlotte y Chicago. Los manifestantes denunciaron un aumento de las detenciones selectivas, mientras líderes locales criticaron que la policía neoyorquina colaborara con autoridades federales, pese a las leyes santuario de la ciudad.

Una operación federal que terminó en caos

Según reportes del New York Times, agentes del CBP, DHS e ICE se habían reunido en un estacionamiento del bajo Manhattan para ejecutar una redada planificada. Sin embargo, la presencia de manifestantes que bloquearon las salidas con barricadas improvisadas detuvo el avance de la operación.

Redada en Nueva York es frustrada por 200 manifestantes.

El ambiente se tensó aún más cuando algunos vehículos federales intentaron salir del garaje y fueron perseguidos por Canal Street, mientras se lanzaban objetos como cubos de basura y macetas.

La situación escaló cuando, según testigos citados por la prensa, un ocupante enmascarado de uno de los vehículos roció a varias personas con lo que parecía ser un agente químico irritante.

El incidente obligó a los agentes federales a cancelar la operación, que habría sido la segunda gran redada en seis semanas dentro del mismo barrio. La anterior, realizada en octubre, terminó con nueve inmigrantes detenidos y fuertes críticas de funcionarios neoyorquinos.

Críticas locales y versiones enfrentadas

El equipo del alcalde electo Zohran Mamdani calificó la actuación federal de "cruel e inhumana". Su portavoz, Monica Klein, recordó que más de tres millones de inmigrantes sostienen la vida económica y social de la ciudad, y reafirmó el compromiso de la nueva administración con la defensa de los derechos y la dignidad de los neoyorquinos.

Mientras tanto, el DHS aseguró en un comunicado que la violencia fue provocada por "agitadores" que respondieron a convocatorias en redes sociales, y que los arrestos fueron hechos por el NYPD para controlar a la multitud.

La participación del NYPD generó controversia adicional, pues la ley local prohíbe a la policía colaborar en arrestos migratorios federales. El concejal Christopher Marte calificó el operativo como "despreciable", acusando a la policía de facilitar detenciones que podrían terminar en deportaciones.

A esto se sumó una llamada entre la comisionada Jessica Tisch y autoridades del DHS, donde Tisch habría tildado la acción federal de "inaceptable" por poner en riesgo tanto a civiles como a agentes locales.