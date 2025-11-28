¡DESCONCIERTO en Walmart de Melburry! Detienen a mujer que robó "impensado" objeto de 15 dólares: "tiene cuatro condenas previas"

Walmart se ha vuelto uno de los lugares favoritos para la eventualidad, porque en sus instalaciones suelen suceder hechos que muchos pensarían jalados de los pelos. unos más trágicos que otros, es verdad, pero también algunos que rayan con tragicómico, como fue el caso de una mujer de Florida que fue arrestada por robar un objeto de uso íntimo con un valor de US$ 15 dólares.

Un robo muy particular en Walmart

El reloj promediaba las 4:03 p.m. del pasado domingo 23 de noviembre de 2025, cuando empleados del Walmart de Mulberry, Florida, reportaron un robo a la policía local.

La seguridad de la tienda detuvo a la sospechosa del latrocinio ¿El motivo? Ser sindicada como la responsable de abandonar el establecimiento llevándose consigo un artículo que cogió de los estantes, el cual no pagó, ni tenía intención de hacerlo.

Un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, acudió al llamado. In situ, se enteró que la señalada del robo era Tammy Marie Myers, mujer de 50 años que "había tomado una Plus One Bullet, valorada en $15.97".

La mujer de 50 años cayó el pasado domingo 23 de noviembre de 2025. (Foto: Polk Sheriff County)

Si no tienes idea qué es o para qué sirve este artículo, pues se trata de una "bala vibradora (...) juguete sexual que es un masajeador en forma de bala que estimula las zonas más sensitivas que proporciona una experiencia sensorial intensa", como refiere al respecto pacoperfumerias.com.

Ahora bien, una vez dado el arresto, se conoció que la mujer cuenta con cuatro condenas previas a este robo en el Walmart de Melburry, todas por hurto, pero, ante la reincidencia fue trasladada al Centro de Procesamiento del Sheriff.