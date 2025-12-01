Atención, extranjeros en Nueva Orleans: Trump alista redadas migratorias para esta semana

Todo está listo para que Nueva Orleans, ciudad gobernada por demócratas sea el escenario de una nueva campaña de redadas a manos de la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que tendrá como objetivo a miles de inmigrantes que, eventualmente, acabará con un sinnúmero de arrestos y deportaciones.

¿Cuándo empezarán las redadas migratorias a Nueva Orleans?

Hay mucha confusión entre los líderes locales y la población, sobre todo porque temen la aplicación de tácticas de "mano dura" las cuales, por lo general, sacan a relucir escenas indignantes como impactantes, tal y como ha sucedido en ciudades como Chicago y Charlotte, cuyas operaciones estuvieron a cargo de Gregory Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza (CBP).

Ante esto, CNN pronostica que las redadas anti inmigración en Nueva Orleans podrían comenzar a partir del 1 de diciembre, operativo que tendrá por nombre "Swamp Sweep" (Barrido del pantano) ¿En qué se basan? a dos fuentes familiarizadas con la planificación de estos operativos, las cuales estarán estarán conformadas por 250 agentes del Departamento de Seguridad Nacional, un número similar al que arribó en otras ciudades, pero oficialmente, la subsecretaria Tricia McLaughlin dijo: "Por la seguridad de las fuerzas del orden, no vamos a telegrafiar posibles operaciones".

Una de las excusas dadas por la Casa Blanca para la presencia de las agencias migratorias en Nueva Orleans, es que sus calles tienen un "problema de delincuencia". Ante esto, Border Report ha deslizado que el objetivo de las agencias de migración es capturar a unas 5,000 personas.

¿Cuál la situación migratoria en Nueva Orleans?

Al respecto, CNN también se encargó de exponer la situación migratoria en Nueva Orleans, pues pese a contar con una gran diversidad cultura entre su población, lo cierto es que la población migrante es menor respecto a otras ciudades, ya que solo el 6,5 por ciento del total de su población son inmigrantes, de acuerdo a los datos expuestos por la Oficina del Censo de EE. UU.

Sin embargo, esta población juega un papel crucial en la economía de Nueva Orleans, sobre todo en rubros como la construcción y servicios. Del mismo modo, tuvieron una participación activa en la reconstrucción de la ciudad tras el huracán Katrina, donde la mitad de los trabajadores eran latinos, una cuarta parte de estos indocumentados, la mayoría provenientes de México y Honduras.

¿Cuáles son las opiniones sobre las redadas migratorias en Nueva Orleans?

Al respecto, Susan Waishar, investigadora y defensora de los derechos de los inmigrantes dijo: "Han sido ampliamente recibidos, se han integrado bien y se han convertido en parte integral de nuestras comunidades (...) Es por eso que tanta gente en nuestra ciudad y en toda la región está tan indignada, decepcionada y entristecida de que, de repente, nuestro gobierno esté enviando agentes federales para aterrorizar a nuestros vecinos, amigos y feligreses inmigrantes".

La cadena entrevistó a algunos miembros de la comunidad inmigrante para conocer cuáles era sus impresiones ante la inminente llegada de las agencias migratorias a las calles de Nueva Orleans: "Hemos tenido padres contactando a los sistemas escolares, para ver si podían volver al aprendizaje virtual mientras la Patrulla Fronteriza está activa en la ciudad de Nueva Orleans"; dijo Matthew Willard, recién electo concejal general.

Rachel Taber, voluntaria de la organización de base Unión Migrante, con sede en Nueva Orleans, dijo a comentó a CNN: "Esta ciudad está muy acostumbrada a tener que unirse después de cada tormenta, ya sea un huracán, una tormenta de nieve o la pandemia (...) Y creo que podemos esperar más de eso".

Contrario a esto, Jeff Landry, gobernador republicando del estado, dijo: "Les doy la bienvenida (a las agencias de inmigración), vamos a sacar a estos peligrosos criminales de las calles de Luisiana".

Por su parte, Troy Carter, del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, habló con WWL, yendo más allá desvelando los "criterio" que tienen ICE y la CBP para realizar arrestos: "Enciende la televisión. Enciende Internet. Busca un periódico y encontrarás a personas que fueron perfiladas por su apariencia (...) sin mencionar que en realidad eran ciudadanos estadounidenses".