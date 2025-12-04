MALA NOTICIA para inmigrantes en Nueva Orleans: agentes federales dan inicio a la Operación Catahoula Crunch y ARRESTARÁN a este grupo de personas

El 3 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. lanzó una nueva ofensiva en Nueva Orleans, bajo el nombre de Operación Catahoula Crunch. El operativo está diseñado para arrestar a inmigrantes ilegales involucrados en actividades delictivas, específicamente aquellos que se encuentran en situación irregular y tienen antecedentes criminales. Este esfuerzo forma parte de la estrategia más amplia de la administración Trump para intensificar la lucha contra la inmigración ilegal en ciudades de santuario como Nueva Orleans.

Los detalles de la operación aún son escasos, pero las autoridades han confirmado que la misión se enfocará principalmente en delincuentes violentos. En el pasado, operativos similares en otras ciudades como Los Ángeles y Chicago han generado controversia debido a que muchos de los arrestados no tienen antecedentes penales. Las comunidades inmigrantes temen que la Operación Catahoula Crunch pueda afectar a personas sin historial criminal, generando tensión y protestas en las calles.

El enfoque de la operación: ¿Quiénes serán arrestados?

La Operación Catahoula Crunch se centrará en capturar a inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos graves, como violencia o tráfico de drogas. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional no ha especificado cuántos agentes federales estarán involucrados ni la duración del operativo. A pesar de las declaraciones oficiales, los defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que las redadas podrían tener efectos negativos sobre personas sin antecedentes criminales. Esto ha generado una creciente preocupación entre las organizaciones locales y los líderes comunitarios.

Agentes federales despliegan fuerzas en Nueva Orleans contra inmigrantes ilegales.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, y otros aliados políticos de la administración Trump han respaldado esta operación, señalando que las políticas de santuario de la ciudad protegen a los criminales y dificultan la aplicación de las leyes federales de inmigración. Mientras tanto, líderes locales como la alcaldesa electa Helena Moreno, han expresado su oposición a la intervención federal, argumentando que el operativo podría aumentar la desconfianza en las autoridades y perjudicar a la comunidad inmigrante, que representa una parte significativa de la población de Nueva Orleans.

Reacción local y preocupaciones por abusos

El anuncio de la Operación Catahoula Crunch ha provocado protestas en Nueva Orleans, donde grupos de derechos humanos se han manifestado en contra de las tácticas de los agentes federales. Los manifestantes temen que las redadas puedan generar violaciones de derechos humanos y afectar a personas inocentes que no tienen antecedentes criminales. Además, se ha alertado a la comunidad inmigrante para que se mantenga vigilante y limite su tiempo al aire libre durante el operativo, en un esfuerzo por minimizar los riesgos de detención.

La alcaldesa electa de Nueva Orleans, Helena Moreno, ha expresado su preocupación por los posibles abusos de poder por parte de los agentes federales, señalando que las políticas locales han ayudado a mejorar la relación entre la policía y las comunidades inmigrantes. En este contexto, la alcaldesa ha instado a los residentes a mantenerse informados sobre sus derechos y a denunciar cualquier posible irregularidad en las acciones de los oficiales de inmigración.