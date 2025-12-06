Hacían fila para jurar como ciudadanos de EE. UU., pero USCIS les dijo que NO debido a sus países de origen

Para todo migrante que lleva un buen tiempo en los Estados Unidos, uno de sus sueños es conseguir la ciudadanía estadounidense, la cual se consigue tras un largo proceso y que se concreta en la ceremonia de juramentación; pero, qué pensarías si estando en la fila para juramentar, personal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) te dijeran que ya no lo podrás hacer debido al país de donde provienes.

Sueños truncos "gracias" a USCIS

GBH recuerda que este episodio tuvo lugar el pasado jueves 4 de diciembre de 2025, cuando un grupo de inmigrantes acudió al Faneuil Hall para jurar lealtad a los Estados Unidos, pero, mientras hacían la fila, funcionarios de USCIS les dijeron que su proceso no tendría lugar porque sus países origen son vistos con suspicacia por la actual administración.

Esta acción arbitraria ha frustrado los sueños de estos como de otros cientos de migrantes cuyas metas se ven truncas, literalmente, en la puerta del horno cuando sus procesos estaba a nada de concluir satisfactoriamente, todo ello en el marco de que el USCIS "ordenó a sus empleados detener la adjudicación de todas las vías de inmigración para personas de 19 países considerados de 'alto riesgo'".

Al conocerse estos casos, Gail Breslow, directora ejecutiva del Project Citizenship, dijo: "Una de nuestras clientas comentó que había asistido a su ceremonia de juramento porque no había recibido la notificación de cancelación a tiempo (...) Se presentó a la hora prevista, y al llegar, los oficiales preguntaban a todos de qué país eran, y si decían cierto país, les decían que se salieran de la fila y que sus ceremonias de juramento se cancelaban".

La cancelación de juramentaciones se debe si el país de origen del solicitante forma parte de las 19 naciones en la lista negra.

Se trata mujer haitiana de 50 años, quien cuenta con la Green Card de residencia permanente desde inicios de la década de los 2000: "La gente está asustada y devastada. Se han visto obligados a salir de la fila. No cancelaron toda la ceremonia", relató Breslow.

"No contribuye a que EE. UU. sea un país más seguro"

A este caso debemos sumar las cancelaciones se han dado a conocer por medio del portal en línea de USCIS, en cuyo mensaje no detallan las motivaciones ni que pasos a seguir en adelante. Al respecto, el directo de la oficina adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, Joseph B. Edlow, expresó: "El papel de USCIS en el sistema de inmigración del país nunca ha sido crucial. Tras varios incidentes violentos recientes, incluyendo un ataque de un ciudadano extranjero a miembros de la Guardia Nacional en territorio estadounidense, establecer este centro de verificación nos brindará la seguridad nacional y garantizar la seguridad pública".

Entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, Elizabeth Sweet, directora ejecutiva de la Coalición MIRA, quien dijo: "Al jurar la ciudadanía, un inmigrante refleja y reconoce el enorme sacrificio de tiempo, energía y recursos financieros que ha hecho con la esperanza de convertirse en miembro de pleno derecho de nuestra comunidad y nación (...) Cancelar ese último paso es innecesariamente cruel y no contribuye en nada a que este país sea un lugar más seguro".

Hay que recordar que los países en lista negra de prohibición total del gobierno de los Estados Unidos son: Afganistán, Chad, Congo, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, MYanmar, Somalia, Sudán y Yemen. Mientras que aquellos con prohibición parcial son: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.