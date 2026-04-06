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Día Nacional de la Cerveza en Estados Unidos: ¿cuándo se celebra y por qué?
El Día Nacional de la Cerveza en EE. UU. es una ocasión para disfrutar, compartir y celebrar los sabores y tradiciones que nos conectan a todos.
Cada 7 de abril, Estados Unidos celebra el Día Nacional de la Cerveza, una fecha que va más allá del simple brindis: es un homenaje a la historia y la tradición de una de las bebidas más antiguas del mundo. Desde su reapertura tras la prohibición, la cerveza se ha convertido en un símbolo de disfrute social y de crecimiento económico, que se celebra en bares, festivales y cervecerías de todo el país.
El 7 de abril se celebra anualmente el Día Nacional de la Cerveza en Estados Unidos.
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Día Nacional de la Cerveza en Estados Unidos: ¿cuándo se celebra y por qué?
El Día Nacional de la Cerveza en Estados Unidos conmemora un momento clave en la historia del país: la firma de la Ley Cullen-Harrison el 7 de abril de 1933. Esta legislación permitió nuevamente la venta y el consumo de cerveza tras la Ley Seca, marcando el renacimiento de las cervecerías y proporcionando un importante impulso económico.
Cada año, los estadounidenses aprovechan esta fecha para disfrutar de degustaciones, recorridos por cervecerías locales y festivales que celebran la diversidad de estilos y sabores de esta milenaria bebida.
¿Cuál es la cerveza más famosa de Estados Unidos?
Con más de 5,000 años de historia, la cerveza sigue siendo una de las bebidas favoritas en Estados Unidos. Entre las marcas que han dejado huella, Budweiser se destaca como una de las más icónicas y reconocidas, tanto a nivel nacional como internacional.
El Día Nacional de la Cerveza es la ocasión perfecta para descubrir nuevas variedades, participar en festivales y conocer la tradición cervecera que conecta a generaciones, desde los maestros cerveceros hasta los aficionados que disfrutan de un buen vaso de cerveza fría.
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