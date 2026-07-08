¿QUÉ OCURRIÓ en Walmart de Fredericksburg? AMENAZA desató las alarmas y movilizó de urgencia al ESCUADRÓN ANTIBOMBAS

Una alerta por una posible amenaza de bomba generó preocupación este miércoles en el área de Walmart Fredericksburg, en Estados Unidos. La Policía de Fredericksburg desplegó un operativo de seguridad y pidió al público evitar la zona mientras agentes especializados inspeccionaban las instalaciones.

La Policía confirmó que Walmart retomará sus actividades habituales a las 11 de la mañana.

Walmart Fredericksburg fue evacuado tras una alerta por posible amenaza de bomba

De acuerdo con información difundida por Fredericksburg Standard, las autoridades recibieron un aviso sobre una posible amenaza en los alrededores de Walmart durante la mañana. Como medida preventiva, la Policía cerró temporalmente la tienda y el estacionamiento cercano mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

"Por precaución, pedimos al público que evite la zona hasta nuevo aviso mientras los agentes investigan la situación y trabajan para garantizar la seguridad de nuestra comunidad", informó el Departamento de Policía de Fredericksburg, según recogió Fredericksburg Standard. Las autoridades también solicitaron a los ciudadanos no utilizar la línea de emergencia 9-1-1 para consultas generales y señalaron que las actualizaciones serían difundidas a través de sus canales oficiales.

El operativo contó con el apoyo del escuadrón antibombas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Sus especialistas acudieron al establecimiento para inspeccionar el inmueble y descartar la presencia de algún artefacto explosivo.

Escuadrón antibombas de ATF confirmó que Walmart en EE. UU. volvió a la normalidad

La Policía de Fredericksburg informó que el escuadrón antibombas completó la inspección del edificio de Walmart en EE. UU. y confirmó que la situación quedó bajo control. Tras la revisión, las autoridades descartaron la existencia de una amenaza activa en el establecimiento. El cierre preventivo interrumpió temporalmente las operaciones de la tienda, que anunció el reinicio de sus actividades habituales desde las 11:00 a. m.

El Departamento de Policía de Fredericksburg agradeció la colaboración de las agencias que participaron en el operativo y destacó el trabajo del equipo especializado de la ATF, cuya intervención permitió controlar la situación y cerrar el incidente de manera segura. Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas heridas ni confirmaron la presencia de un artefacto explosivo en el establecimiento ubicado en Estados Unidos.