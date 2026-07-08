Causó CAOS en el estacionamiento de un Walmart en Roseville: atropelló, huyó y terminó ARRESTADO en Folsom Lake

Un hombre fue arrestado tras ser señalado como sospechoso de un atropello en el estacionamiento de un Walmart en Roseville, California, Estados Unidos. El sujeto presuntamente abandonó la escena sin proporcionar información, pero las autoridades lograron localizarlo horas después mientras navegaba en un bote por el Folsom Lake.

Atropello con fuga en estacionamiento de Walmart termina con arresto en Folsom Lake

El incidente ocurrió el 6 de junio en el estacionamiento del Walmart ubicado en Lead Hill Boulevard, donde una camioneta Ford F-250 que remolcaba una lancha impactó contra un vehículo estacionado, según informó la Policía de Roseville. Tras el choque, el conductor abandonó el lugar sin cumplir con los procedimientos correspondientes. Sin embargo, los agentes revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento y rastrearon el recorrido del vehículo involucrado.

La investigación permitió a la Policía rastrear la camioneta hasta el área del Folsom Lake, donde los agentes encontraron al sospechoso a bordo de su embarcación.

Policía de Roseville arrestó al sospechoso tras causar caos en estacionamiento de Walmart

De acuerdo con la información difundida por KCRA 3, las autoridades confirmaron que el hombre fue detenido mientras se encontraba en el agua a bordo de su embarcación. El medio señaló que el caso fue remitido a la Fiscalía del Condado de Placer para determinar los siguientes pasos legales. "Los agentes rastrearon los movimientos del vehículo después de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de Walmart", informó KCRA 3 en su reporte sobre el caso.

El hecho generó atención entre los residentes de Roseville debido al inusual lugar donde fue encontrado el conductor, quien pasó de estar involucrado en un accidente en un estacionamiento de Walmart a ser ubicado por la Policía en un popular lago de California.