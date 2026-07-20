Aviso importante: recientemente, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) implementarán el uso de cámaras corporales durante las detenciones de vehículos. Esta medida busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones de control migratorio, garantizando así un mayor respeto por los derechos de las personas involucradas. La iniciativa responde a la creciente demanda de supervisión en las acciones de las autoridades, con el objetivo de mejorar la confianza pública en las instituciones encargadas de la seguridad y el orden.

Atención, conductores: ICE exigirá a sus agentes que graben las detenciones de vehículos con cámara corporal

Tom Homan, 'zar de la frontera' en la actual administración Trump, anunció en el programa 'Fox & Friends Weekend' que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementará, a partir de ahora, la obligación de que sus agentes utilicen cámaras corporales al realizar detenciones de vehículos.

ICE exigirá a sus agentes que graben las detenciones de vehículos con cámara corporal.

Homan expresó públicamente lo siguiente: "Exoneran a más agentes del orden de los que condenan, y quiero que los agentes lleven cámaras corporales porque quiero que el pueblo estadounidense vea lo que vieron los agentes cuando actuaron. " Sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Cabe resaltar que este anuncio se llevó a cabo en un contexto donde, tras un tiroteo en Maine que resultó en la muerte de un automovilista a manos de un agente del ICE, se había instruido al personal a suspender la mayoría de las detenciones de vehículos, limitándolas a situaciones de alta gravedad. No obstante, esta directriz fue revertida por el presidente Trump, quien defendió la necesidad de que los agentes continúen realizando controles de tráfico.

Antecedentes en los que se involucró a agentes de ICE

El automovilista que perdió la vida en un tiroteo con agentes del ICE en Maine el 13 de julio de 2026 no era el blanco de la orden de arresto que los oficiales estaban ejecutando, según lo informado por el senador Angus King, quien recibió esta información del secretario de Seguridad Nacional, Mullin. El incidente ocurrió cuando el agente disparó tras el intento del hombre de usar su vehículo como arma contra los agentes que lo perseguían en Biddeford.

En un contexto similar, el martes 7 de julio, Lorenzo Salgado Araujo fue abatido por un agente del ICE en Houston. La agencia sostiene que sus agentes intentaban detener a Salgado Araujo como parte de una operación de control migratorio selectivo. El individuo, que tal como señalaron, carecía de permiso legal para permanecer en Estados Unidos, embistió un vehículo del ICE, no respetó las órdenes verbales y trató de atropellar a un agente.