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Tomen PRECAUCIONES frente a ICE, inmigrantes en EE. UU.: agente dispara contra una camioneta que huía de un control migratorio en Pensilvania
Un operativo de ICE en Pensilvania acabó con disparos contra una camioneta que supuestamente intentaba huir y generó críticas por la fuerza empleada.
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó contra una camioneta SUV que presuntamente intentaba escapar durante un operativo de control migratorio en Harrisburg, Pensilvania. El incidente, ocurrido el 1 de julio, reavivó los cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados por las autoridades federales durante las detenciones de inmigrantes en Estados Unidos.
El incidente ocurrió días después de la restricción de estas detenciones tras dos tiroteos mortales.
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La información fue difundida por N+ Univision, que reportó: "Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó contra una camioneta deportiva (SUV) que intentaba escapar de un operativo migratorio en Harrisburg, Pensilvania". El caso salió a la luz tras la difusión de un video de vigilancia que muestra parte del operativo.
Agente de ICE dispara contra camioneta que intentaba escapar de un control migratorio en Pensilvania
Las imágenes obtenidas por medios locales muestran a varios vehículos sin identificación bloqueando el paso de una camioneta blanca mientras agentes federales intentaban detener al conductor. De acuerdo con los reportes, el vehículo realizó maniobras para salir del lugar y aceleró para alejarse del cerco establecido por los agentes. En ese momento, uno de los oficiales de ICE utilizó su arma de fuego contra la unidad. Hasta ahora, las autoridades han confirmado que no hubo personas heridas por los disparos y que la camioneta logró abandonar la zona.
El operativo formaba parte de una acción de ICE destinada a localizar y detener a un inmigrante. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del que depende la agencia migratoria, no ha proporcionado detalles sobre la investigación ni ha informado si el agente involucrado fue separado de sus funciones mientras se revisan los hechos.
Control migratorio de ICE desata debate en Estados Unidos por el uso de la fuerza
El caso ocurrido en Pensilvania se suma a una serie de incidentes que han aumentado la preocupación de organizaciones civiles y defensores de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos sobre el uso de la fuerza durante operativos federales.
En los últimos días, otros enfrentamientos durante acciones de detención migratoria han provocado críticas hacia ICE, especialmente por situaciones en las que agentes federales han utilizado armas de fuego. Familias de personas afectadas, abogados y grupos defensores han pedido mayor transparencia en las investigaciones.
Aunque el episodio de Harrisburg no dejó víctimas, el hecho vuelve a poner en el centro del debate los límites de las intervenciones de ICE y las precauciones que deben considerar los inmigrantes en Estados Unidosante operativos de Control migratorio.
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