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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Reidsville: autoridades exigen AYUDA para localizar e identificar a la persona relacionada con este incidente

La policía de Reidsville ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para identificar a un individuo vinculado a un incidente ocurrido en Walmart. ¿Qué pasó?

Melanni Miranda
Walmart de Reidsville: autoridades exigen ayuda para localizar e identificar a la persona relacionada con este incidente.
Walmart de Reidsville: autoridades exigen ayuda para localizar e identificar a la persona relacionada con este incidente. | Composición Líbero / Melanni Miranda / Foto ABC 45 News.
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Recientemente, la policía de Reidsville, en Estados Unidos, hizo un llamado a la comunidad para obtener información que permita identificar a un individuo vinculado a un incidente ocurrido en Walmart. Las autoridades locales están trabajando para esclarecer los detalles de este suceso y piden la colaboración de quienes puedan tener datos relevantes. ¿Ya se conocen detalles claves sobre la persona involucrada?

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Walmart de Reidsville: autoridades exigen ayuda para localizar e identificar a la persona relacionada con este incidente

ABC 45 News y otros portales internacionales señalaron, hace unas horas, la policía de Reidsville, ciudad ubicada en el condado de Rockingham, en el estado de Carolina del Norte, ha hecho un llamado a la ciudadanía para ayudar a identificar a un individuo que podría poseer información y ser clave en un incidente que se llevó a cabo en el Walmart local.

Walmart

Walmart de Reidsville: autoridades exigen ayuda para localizar e identificar a la persona relacionada con este incidente.

Las autoridades han solicitado a quienes puedan reconocer a esta persona que se comuniquen con el agente Reichl al número 336-349-1010. Asimismo, se ha brindado al público en general la opción de realizar denuncias anónimas a través de Rockingham County Crime Stoppers, enviando un mensaje de texto con la palabra ROCOTIPS al 738477 o llamando al 336-349-9683.

Cabe resaltar que esta organización también proporciona recompensas en efectivo por información que lleve a un arresto. No obstante, no se conoce más información sobre el incidente ni testigos.

¿Por qué Walmart resalta en Estados Unidos?

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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