0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga
EN VIVO
Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Copa de la Liga

ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: ¿CUÁNTAS VECES cooperó la Policía de Houston con ICE en tres meses? Nuevo reporte revela la POLÉMICA CIFRA

La Policía de Houston reportó 103 contactos con ICE entre abril y junio, según el informe trimestral presentado ante el Comité de Seguridad Pública.

María Zapata
El HPD presentó su informe trimestral sobre su cooperación con ICE.
El HPD presentó su informe trimestral sobre su cooperación con ICE. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

El Departamento de Policía de Houston registró 103 contactos relacionados con alertas migratorias entre abril y junio de 2026, según un informe presentado ante el Concejo Municipal. El reporte volvió a poner bajo la lupa la cooperación entre la Policía de Houston e ICE, en un contexto de creciente atención sobre la situación de los inmigrantes en Estados Unidos. La información fue difundida por N+ Univision, fuente principal de este reporte.

ICE ofrece cubrir el seguro de los policías locales que arresten a inmigrantes.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ofrece PAGAR EL SEGURO a policías locales que participen en esta acción, ¿qué cubrirían?

¿Cuántas veces cooperó la Policía de Houston con ICE en tres meses?

Durante el cuarto trimestre fiscal de 2026, comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio, el HPD contabilizó 103 coincidencias migratorias en el NCIC, la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal. La misma cifra fue reportada como contactos con ICE.

Sin embargo, esto no significa que 103 inmigrantes hayan sido arrestados ni que todos enfrentaran cargos. El informe precisa que 59 personas, equivalentes al 57.28 %, fueron liberadas en el lugar tras la verificación.

En otros casos, 19 personas (18.45 %) fueron entregadas a la custodia de ICE, mientras que otras 14 (13.59 %) fueron trasladadas al Harris County Joint Processing Center por nuevos cargos. El reporte aclara que estos últimos no necesariamente estaban relacionados con infracciones migratorias.

¿Qué significa el reporte para los inmigrantes en Estados Unidos?

El informe fue presentado en cumplimiento de la Ordenanza Municipal 34-41, que exige al Departamento de Policía de Houston entregar cada trimestre información sobre el uso de recursos municipales en actividades relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

En esta ocasión, el jefe policial Noé Díaz no acudió al Comité de Seguridad Pública del Concejo Municipal. En su lugar, el HPD envió a un representante de análisis de datos para explicar las cifras correspondientes al periodo fiscal.

Las autoridades también indicaron que el reporte excluye información que pudiera comprometer investigaciones o procesos penales activos. Además, una coincidencia en la base de datos no implica automáticamente que una persona quede bajo custodia migratoria.

El dato central deja un panorama más matizado: aunque hubo 103 contactos vinculados con inmigración, más de la mitad terminó con la liberación de las personas en el lugar. Aun así, el informe mantiene abiertas las preguntas sobre las circunstancias de estos encuentros y el alcance de la colaboración entre la Policía de Houston e ICE en Estados Unidos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: ICE ARRESTA discretamente a más de 1.000 ilegales en reciente OPERACIÓN en Washington D.C.

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: ICE realiza ARRESTOS de haitianos en Springfield y les exigen ponerse tobilleras electrónicas

  3. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ofrece PAGAR EL SEGURO a policías locales que participen en esta acción, ¿qué cubrirían?

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano