ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: ¿CUÁNTAS VECES cooperó la Policía de Houston con ICE en tres meses? Nuevo reporte revela la POLÉMICA CIFRA

El Departamento de Policía de Houston registró 103 contactos relacionados con alertas migratorias entre abril y junio de 2026, según un informe presentado ante el Concejo Municipal. El reporte volvió a poner bajo la lupa la cooperación entre la Policía de Houston e ICE, en un contexto de creciente atención sobre la situación de los inmigrantes en Estados Unidos. La información fue difundida por N+ Univision, fuente principal de este reporte.

¿Cuántas veces cooperó la Policía de Houston con ICE en tres meses?

Durante el cuarto trimestre fiscal de 2026, comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio, el HPD contabilizó 103 coincidencias migratorias en el NCIC, la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal. La misma cifra fue reportada como contactos con ICE.

Sin embargo, esto no significa que 103 inmigrantes hayan sido arrestados ni que todos enfrentaran cargos. El informe precisa que 59 personas, equivalentes al 57.28 %, fueron liberadas en el lugar tras la verificación.

En otros casos, 19 personas (18.45 %) fueron entregadas a la custodia de ICE, mientras que otras 14 (13.59 %) fueron trasladadas al Harris County Joint Processing Center por nuevos cargos. El reporte aclara que estos últimos no necesariamente estaban relacionados con infracciones migratorias.

¿Qué significa el reporte para los inmigrantes en Estados Unidos?

El informe fue presentado en cumplimiento de la Ordenanza Municipal 34-41, que exige al Departamento de Policía de Houston entregar cada trimestre información sobre el uso de recursos municipales en actividades relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

En esta ocasión, el jefe policial Noé Díaz no acudió al Comité de Seguridad Pública del Concejo Municipal. En su lugar, el HPD envió a un representante de análisis de datos para explicar las cifras correspondientes al periodo fiscal.

Las autoridades también indicaron que el reporte excluye información que pudiera comprometer investigaciones o procesos penales activos. Además, una coincidencia en la base de datos no implica automáticamente que una persona quede bajo custodia migratoria.

El dato central deja un panorama más matizado: aunque hubo 103 contactos vinculados con inmigración, más de la mitad terminó con la liberación de las personas en el lugar. Aun así, el informe mantiene abiertas las preguntas sobre las circunstancias de estos encuentros y el alcance de la colaboración entre la Policía de Houston e ICE en Estados Unidos.