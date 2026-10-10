ALERTA MÁXIMA con empleado de Walmart: hombre es CONDENADO por vender drogas que causaron una sobredosis fatal

Un empleado de Walmart fue condenado en Estados Unidos por vender cocaína y fentanilo a un hombre que murió horas después por una intoxicación aguda causada por ambas sustancias. Dylan Mark Fowler, de 34 años, se declaró culpable de homicidio por distribución de una sustancia controlada y recibió una condena de entre 64 y 89 meses de prisión, según informó la Fiscalía del Condado de Brunswick.

Dylan Mark Fowler, de 34 años, admitió su culpabilidad el pasado 7 de octubre.

Empleado de Walmart es condenado por vender drogas en Estados Unidos

Fowler se declaró culpable el 7 de octubre por vender drogas que provocaron una sobredosis mortal. Según informó WECT News, el hombre habría vendido cocaína y fentanilo a la víctima mientras trabajaba en una tienda de Walmart en Whiteville, Carolina del Norte.

Los registros telefónicos y las grabaciones de video recopilados durante la investigación respaldaron la acusación contra el empleado. Estas pruebas permitieron establecer que la transacción ocurrió poco antes de que los familiares encontraran el cuerpo de la víctima en su vivienda.

¿Qué se sabe de la sobredosis fatal vinculada al empleado de Walmart?

La víctima fue encontrada sin vida en su domicilio, ubicado en el condado de Brunswick, el 21 de marzo de 2024. Tras las evaluaciones correspondientes, la Oficina del Sheriff del condado y la Oficina del Médico Forense de Carolina del Norte determinaron que la causa de muerte fue una intoxicación aguda por cocaína y fentanilo.

El caso volvió a poner en el centro de la atención la distribución ilegal de drogas en Estados Unidos y sus consecuencias mortales. Fowler recibió una condena de entre 64 y 89 meses de prisión por distribuir las sustancias que provocaron la muerte de la víctima.