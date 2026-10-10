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Partidos de hoy, domingo 11 de octubre: programación y dónde ver las ligas EN VIVO

Conoce la programación de los partidos de hoy, domingo 11 de octubre, en los que destacan cotejos de la Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros.

Diego Medina
Partidos de hoy, domingo 11 de octubre, por Liga 1, Premier League, entre otros.
Partidos de hoy, domingo 11 de octubre, por Liga 1, Premier League, entre otros. | Foto: Composición LÍBERO.
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Entérate de cada uno de los partidos de hoy, domingo 11 de octubre, en los que destacan choques de la Liga 1 del fútbol peruano, Premier League, LaLiga, Serie A, entre otros torneos. El 'deporte rey' no se detiene, por lo que acá te anunciamos los horarios y canales de transmisión de cada compromiso.

Sporting Cristal visita a UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC y dónde ver partido por el Torneo Clausura?

Partidos de hoy por Liga 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
UTC vs Sporting Cristal1.00 pm.L1 MAX
Sport Boys vs Alianza Atlético3.30 pm.L1 MAX
Cusco FC vs Alianza Lima6.30 pm.L1 MAX

Partidos de hoy por Premier League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Hull City vs Everton8.00 am.Disney Plus
Crystal Palace vs Nottingham Forest8.00 am.ESPN, Disney Plus
Liverpool vs Manchester City10.30 am.ESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Elche vs Celta7.00 am.DSports, DGO
Real Sociedad vs Deportivo La Coruña9.15 am.DSports, DGO
Real Betis vs Osasuna11.30 am.DSports, DGO
Racing Santander vs Valencia2.00 pm.ESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy por Serie A

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Como vs Roma5.30 am.ESPN, Disney Plus
Lazio vs Monza8.00 am.Disney Plus
Lecce vs Bologna8.00 am.Disney Plus
Sassuolo vs Milan11.00 am.ESPN 2, Disney Plus
Cagliari vs Juventus1.45 pm.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Bundesliga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Colonia vs Borussia M’glabach8.30 am.Disney Plus
Freiburgo vs Schalke 0410.30 am.Disney Plus

Partidos de hoy por Ligue 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Niza vs Estrasburgo8.00 am.Disney Plus
Rennes vs Auxerre10.15 am.Disney Plus
Troyes vs Marsella1.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Primeira Liga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Rio Ave vs Nacional9.30 am.Sport TV1
Benfica vs Vitoria Guimaraes12.00 m.DSports, DGO
Arouca vs Estrela2.30 pm.N Sports, Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
San Lorenzo vs Deportivo Riestra12.45 pm.Fanatiz, ESPN Premium
Platense vs Argentinos Juniors3.00 pm.Fanatiz, ESPN Premium
Rosario Central vs Independiente Rivadavia3.00 pm.Fanatiz, TNT Sports
Racing Club vs Belgrano5.15 pm.Fanatiz, ESPN Premium
Talleres Córdoba vs Independiente7.30 pm.Fanatiz, TNT Sports

Partidos de hoy por Liga Boliviana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Real Potosí vs The Strongest2.00 pm.Entel Gol
Aurora vs Nacional Potosí4.15 pm.Entel Gol
Bolívar vs Blooming6.30 pm.Entel Gol

Partidos de hoy por Brasileirao

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Atlético Mineiro vs Santos2.00 pm.Fanatiz, Premiere, Globoplay
Gremio vs Internacional3.30 pm.Fanatiz, Premiere, Globoplay
Flamengo vs Fluminense3.30 pm.Fanatiz, Youtube, Premiere
Palmeiras vs Corinthians3.30 pm.Fanatiz, Premiere, Globoplay
Bahía vs Mirassol5.30 pm.Fanatiz, Premiere, Globoplay

Partidos de hoy por Liga Chilena

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Everton vs La Serena10.30 am.Max Chile, TNT Sports Premium
Coquimbo Unido vs Colo Colo1.00 pm.Max Chile, TNT Sports Premium
Deportes Concepción vs Unión La Calera3.30 pm.Max Chile, TNT Sports Premium
Deportes Limache vs Palestino6.00 pm.Max Chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy por Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Jaguares de Córdoba vs Deportes Tolima4.05 pm.Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play
Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo6.10 pm.Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play
América de Cali vs Medellín8.15 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play

Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Universidad Católica vs Macará11.30 am.Zapping Sports
Orense vs Deportivo Cuenca1.45 pm.Zapping Sports
LDU vs Barcelona SC4.30 pm.Zapping Sports

Partidos de hoy por Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Rubio Ñú vs Olimpia3.00 pm.DSports Argentina, TiGO Sports
Libertad vs Guaraní5.20 pm.DSports Argentina, TiGO Sports

Partidos de hoy por Liga Uruguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Juventud vs Racing9.00 am.Disney Plus, DSports Uruguay
Cerro Largo vs Albion1.00 pm.Disney Plus, DSports Uruguay
Central Español vs Nacional4.30 pm.Disney Plus, DSports Uruguay

Partidos de hoy por Liga 2 Perú

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Universidad San Martín vs Tacna Heroica11.00 am.Bicolor+
Santos vs Binacional3.00 pm.Bicolor+
Comerciantes FC vs Deportiva Agropecuaria3.15 pm.Bicolor+
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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