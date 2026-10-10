Partidos de hoy, domingo 11 de octubre: programación y dónde ver las ligas EN VIVO

Entérate de cada uno de los partidos de hoy, domingo 11 de octubre, en los que destacan choques de la Liga 1 del fútbol peruano, Premier League, LaLiga, Serie A, entre otros torneos. El 'deporte rey' no se detiene, por lo que acá te anunciamos los horarios y canales de transmisión de cada compromiso.
Partidos de hoy por Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|UTC vs Sporting Cristal
|1.00 pm.
|L1 MAX
|Sport Boys vs Alianza Atlético
|3.30 pm.
|L1 MAX
|Cusco FC vs Alianza Lima
|6.30 pm.
|L1 MAX
Partidos de hoy por Premier League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Hull City vs Everton
|8.00 am.
|Disney Plus
|Crystal Palace vs Nottingham Forest
|8.00 am.
|ESPN, Disney Plus
|Liverpool vs Manchester City
|10.30 am.
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Elche vs Celta
|7.00 am.
|DSports, DGO
|Real Sociedad vs Deportivo La Coruña
|9.15 am.
|DSports, DGO
|Real Betis vs Osasuna
|11.30 am.
|DSports, DGO
|Racing Santander vs Valencia
|2.00 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy por Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Como vs Roma
|5.30 am.
|ESPN, Disney Plus
|Lazio vs Monza
|8.00 am.
|Disney Plus
|Lecce vs Bologna
|8.00 am.
|Disney Plus
|Sassuolo vs Milan
|11.00 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Cagliari vs Juventus
|1.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Bundesliga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Colonia vs Borussia M’glabach
|8.30 am.
|Disney Plus
|Freiburgo vs Schalke 04
|10.30 am.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Ligue 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Niza vs Estrasburgo
|8.00 am.
|Disney Plus
|Rennes vs Auxerre
|10.15 am.
|Disney Plus
|Troyes vs Marsella
|1.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Primeira Liga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Rio Ave vs Nacional
|9.30 am.
|Sport TV1
|Benfica vs Vitoria Guimaraes
|12.00 m.
|DSports, DGO
|Arouca vs Estrela
|2.30 pm.
|N Sports, Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|San Lorenzo vs Deportivo Riestra
|12.45 pm.
|Fanatiz, ESPN Premium
|Platense vs Argentinos Juniors
|3.00 pm.
|Fanatiz, ESPN Premium
|Rosario Central vs Independiente Rivadavia
|3.00 pm.
|Fanatiz, TNT Sports
|Racing Club vs Belgrano
|5.15 pm.
|Fanatiz, ESPN Premium
|Talleres Córdoba vs Independiente
|7.30 pm.
|Fanatiz, TNT Sports
Partidos de hoy por Liga Boliviana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Real Potosí vs The Strongest
|2.00 pm.
|Entel Gol
|Aurora vs Nacional Potosí
|4.15 pm.
|Entel Gol
|Bolívar vs Blooming
|6.30 pm.
|Entel Gol
Partidos de hoy por Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Atlético Mineiro vs Santos
|2.00 pm.
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|Gremio vs Internacional
|3.30 pm.
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|Flamengo vs Fluminense
|3.30 pm.
|Fanatiz, Youtube, Premiere
|Palmeiras vs Corinthians
|3.30 pm.
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|Bahía vs Mirassol
|5.30 pm.
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
Partidos de hoy por Liga Chilena
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Everton vs La Serena
|10.30 am.
|Max Chile, TNT Sports Premium
|Coquimbo Unido vs Colo Colo
|1.00 pm.
|Max Chile, TNT Sports Premium
|Deportes Concepción vs Unión La Calera
|3.30 pm.
|Max Chile, TNT Sports Premium
|Deportes Limache vs Palestino
|6.00 pm.
|Max Chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Jaguares de Córdoba vs Deportes Tolima
|4.05 pm.
|Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play
|Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo
|6.10 pm.
|Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play
|América de Cali vs Medellín
|8.15 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Universidad Católica vs Macará
|11.30 am.
|Zapping Sports
|Orense vs Deportivo Cuenca
|1.45 pm.
|Zapping Sports
|LDU vs Barcelona SC
|4.30 pm.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Rubio Ñú vs Olimpia
|3.00 pm.
|DSports Argentina, TiGO Sports
|Libertad vs Guaraní
|5.20 pm.
|DSports Argentina, TiGO Sports
Partidos de hoy por Liga Uruguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Juventud vs Racing
|9.00 am.
|Disney Plus, DSports Uruguay
|Cerro Largo vs Albion
|1.00 pm.
|Disney Plus, DSports Uruguay
|Central Español vs Nacional
|4.30 pm.
|Disney Plus, DSports Uruguay
Partidos de hoy por Liga 2 Perú
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Universidad San Martín vs Tacna Heroica
|11.00 am.
|Bicolor+
|Santos vs Binacional
|3.00 pm.
|Bicolor+
|Comerciantes FC vs Deportiva Agropecuaria
|3.15 pm.
|Bicolor+