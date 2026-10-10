Lotería de Boyacá HOY, sábado 10 de octubre de 2026 EN VIVO: qué cayó y resultados del último sorteo

¡La expectativa crece entre los jugadores! La Lotería de Boyacá vuelve a despertar la ilusión de miles de colombianos que esperan conocer si sus números son los afortunados. Este sábado 10 de octubre de 2026, sigue los resultados EN VIVO, descubre qué número cayó y comprueba si tu billete coincide con el Premio Mayor.

Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, 10 de octubre EN VIVO: estadísticas del último sorteo 19:13 ¿Qué son los secos de la Lotería de Boyacá? Los secos de la Lotería de Boyacá son premios secundarios que se entregan a los números ganadores, además del premio mayor. Para conocer cuáles salieron ganadores, es necesario revisar los resultados del sorteo correspondiente. 18:35 ¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá hoy? El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza los sábados a las 10:30 p. m., hora de Colombia, y entrega un Premio Mayor de $15.000 millones. La transmisión puede seguirse por los canales habilitados para el sorteo. 18:35 ¡Bienvenidos al sorteo de la Lotería de Boyacá EN VIVO! Sigue EN VIVO el sorteo de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 10 de octubre de 2026, y conoce el número ganador, el Premio Mayor y los premios secos del sorteo 4645. Revisa los resultados y descubre si eres uno de los afortunados.

Resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá del 3 de octubre de 2026

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El sorteo 4644 de la Lotería de Boyacá se realizó el sábado 3 de octubre de 2026. El Premio Mayor lo ganó el número 7394, con la serie 060.

Principales premios secos:

$1.000 millones: 5912, serie 183

$400 millones: 4265, serie 167

$300 millones: 8791, serie 387

$100 millones: 1953, serie 225

$50 millones: 0910, serie 017

$50 millones: 1863, serie 026

$50 millones: 4426, serie 134

$50 millones: 9662, serie 162

¿Cómo jugar a la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es fácil. Compra tu billete, espera el sorteo del sábado y consulta los resultados para saber si ganaste alguno de los premios.