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Lotería de Boyacá HOY, sábado 10 de octubre de 2026 EN VIVO: qué cayó y resultados del último sorteo
Consulta qué números salieron en la Lotería de Boyacá HOY, sábado 10 de octubre, y descubre el resultado ganador del Premio Mayor del último sorteo en Colombia.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá hoy?
El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza los sábados a las 10:30 p. m., hora de Colombia, y entrega un Premio Mayor de $15.000 millones. La transmisión puede seguirse por los canales habilitados para el sorteo.
¡La expectativa crece entre los jugadores! La Lotería de Boyacá vuelve a despertar la ilusión de miles de colombianos que esperan conocer si sus números son los afortunados. Este sábado 10 de octubre de 2026, sigue los resultados EN VIVO, descubre qué número cayó y comprueba si tu billete coincide con el Premio Mayor.
PUEDES VER: RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 3 de octubre: números ganadores del premio mayor
Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, 10 de octubre EN VIVO: estadísticas del último sorteo
¿Qué son los secos de la Lotería de Boyacá?
Los secos de la Lotería de Boyacá son premios secundarios que se entregan a los números ganadores, además del premio mayor. Para conocer cuáles salieron ganadores, es necesario revisar los resultados del sorteo correspondiente.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá hoy?
El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza los sábados a las 10:30 p. m., hora de Colombia, y entrega un Premio Mayor de $15.000 millones. La transmisión puede seguirse por los canales habilitados para el sorteo.
¡Bienvenidos al sorteo de la Lotería de Boyacá EN VIVO!
Sigue EN VIVO el sorteo de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 10 de octubre de 2026, y conoce el número ganador, el Premio Mayor y los premios secos del sorteo 4645. Revisa los resultados y descubre si eres uno de los afortunados.
Resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá del 3 de octubre de 2026
resultado lotería de boyacá
- El sorteo 4644 de la Lotería de Boyacá se realizó el sábado 3 de octubre de 2026. El Premio Mayor lo ganó el número 7394, con la serie 060.
- Principales premios secos:
- $1.000 millones: 5912, serie 183
- $400 millones: 4265, serie 167
- $300 millones: 8791, serie 387
- $100 millones: 1953, serie 225
- $50 millones: 0910, serie 017
- $50 millones: 1863, serie 026
- $50 millones: 4426, serie 134
- $50 millones: 9662, serie 162
¿Cómo jugar a la Lotería de Boyacá?
Participar en la Lotería de Boyacá es fácil. Compra tu billete, espera el sorteo del sábado y consulta los resultados para saber si ganaste alguno de los premios.
- Compra tu billete: adquiere un billete oficial de la Lotería de Boyacá.
- Verifica el número y la serie: identifica los datos de tu billete para comprobar si coinciden con los números ganadores.
- Consulta el sorteo: revisa los resultados de cada sábado y descubre qué número obtuvo el Premio Mayor.
- Comprueba si ganaste: compara tu billete con la lista oficial de números premiados y premios secos.
- Reclama tu premio: si resultas ganador, sigue las instrucciones y los requisitos establecidos por la lotería para cobrarlo.
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