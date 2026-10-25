En una reciente entrevista para obtener su ansiada tarjeta de residencia (Green Card) en Minneapolis, Estados Unidos, William Lizardo, un dentista canadiense y padre de familia, vio interrumpidos todos sus sueños cuando fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ¿Qué pasó y corre el riesgo de ser deportado? Conoce qué reveló su esposa al respecto.

Dentista canadiense arrestado por ICE en entrevista para la Green Card: esposa evidencia a agencia

Según las declaraciones que brindó Lauren Lizardo, esposa de Will Lizardo, a 'CBS News', ella confirmó que se enteró de la situación legal de su esposo mediante su abogado, quien estuvo presente durante la entrevista y posterior arresto. "Era mi mayor temor, algo que nunca pensé que sucedería, y ahora está sucediendo", señaló a la prensa totalmente preocupada.

La pareja, que se conoció en la Facultad de Odontología de la Universidad de Minnesota y se casó poco después de graduarse, tienen una niña de 18 meses. Lauren mencionó que apoyó la solicitud de residencia permanente (la Green Card) de Will, la cual fue rechazada en enero de este año. Asimismo, precisó que, para tener autorización para trabajar, Will estuvo colaborando como voluntario en una clínica dental de bajo costo en Burnsville, Minnesota, sin imaginar que esto podría generar complicaciones.

Ambos creían que estaban siguiendo el proceso de forma correcta, respaldados por su abogado, quien les aseguró que no tendrían problemas para obtener la tarjeta de residencia pronto. No obstante, se realizó su detención tras finalizar su entrevista para el documento en las oficinas de inmigración del centro de Minneapolis.

Por su parte, David Whalen, el abogado de la pareja, declaró a 'WCC' que Will era “probablemente el mejor candidato que jamás había tenido” para la obtención de dicho documento. El especialista en leyes migratorias precisó que el viernes 23 de octubre, mientras se encontraba con Will, Whalen fue testigo de cómo la entrevistadora se retiró y regresó con agentes del ICE.

¿Will Lizardo nunca fue notificado? Esto dijo su esposa

Lauren Lizardo explicó que el día del arresto se enteraron de la existencia de una orden de deportación contra Will, emitida tras su falta de comparecencia ante un juez de inmigración. La notificación del gobierno federal había sido enviada a una dirección en Virginia donde no residían desde hacía más de dos años. “No teníamos forma de saber que había una citación para comparecer, pero aun así lo detuvieron porque no se presentó a algo que desconocíamos”, comentó Lizardo.

Lauren Lizardo mencionó, además, que su esposo mantuvo un registro exhaustivo de sus datos y que él ha visitado a funcionarios de inmigración en los últimos meses para que le tomen las huellas dactilares y que reciben correspondencia oficial del USCIS en su residencia actual en Victoria, Minnesota. Sin embargo, según su testimonio, no les han informado sobre ninguna orden de deportación ni notificación al respecto.