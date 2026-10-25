En octubre de este año, activistas, vecinos y autoridades de North Bergen, Nueva Jersey, mostraron su total rechazo y gran preocupación al denunciar que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abordaron e interrogaron a estudiantes en la vía pública mientras se dirigían a sus escuelas. Esta situación ha generado también diversas reacciones en la comunidad, pues muchos aseguran que estas acciones afectan la seguridad y el bienestar de los menores.

Agentes del ICE realizaron interrogatorio a niños camino a la escuela en Nueva Jersey, Estados Unidos

Tal como señaló 'Univisión', esta situación ha llamado la atención tras hacerse viral mediante la difusión de un video grabado por el grupo activista 'Estamos Unidos NJ', en el que se apreció a oficiales federales acercándose a un grupo de jóvenes en North Bergen, Nueva Jersey.

El material, compartido en las redes sociales, evidencia que, alrededor de las 7.00 a. m. del lunes 19 de octubre de 2026, una mujer incluso estuvo defendiendo a un estudiante, tras los cuestionamientos. No obstante, un agente del ICE la amenazó con arrestarla por obstrucción si no se retiraba del lugar.

Por su parte, un estudiante de secundaria, que se encontraba revisando su celular, relató que dos vehículos negros llegaron al lugar y los agentes le preguntaron si era ciudadano estadounidense. Bajo este contexto y diversos casos de la situación en Nueva Jersey, se han presentado denuncias comunitarias que involucran a menores, incluyendo el testimonio de un niño de 12 años y su padre.

También se destacó en el informe del medio en mención el caso de un estudiante de preparatoria de 18 años, cuya madre informó que fue interceptado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en situaciones similares en dos ocasiones previas.

¿Qué han dicho las autoridades federales al respecto?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó un comunicado a través de CBS, en el que negó todas las afirmaciones sobre un supuesto enfoque deliberado hacia menores y escuelas. Según la institución, los agentes solo tuvieron un breve contacto con un adulto de 18 años durante un operativo que resultó en el arresto de nueve individuos con antecedentes delictivos, entre ellos, cargos por asalto y abuso infantil.

Por otro lado, líderes locales como el alcalde de North Bergen, Nick Sacco, y el congresista Rob Menéndez, junto a legisladores estatales, cuestionaron las tácticas empleadas por los agentes, considerándolas como una forma de intimidación inaceptable y una violación de los derechos fundamentales que garantizan trayectos escolares seguros.