ALERTA MÁXIMA por ICE en Wisconsin: agentes ARRESTARON a un policía estatal y AMENAZARON con deportarlo al extremo sur de África

Un joven agente de la Patrulla Estatal de Wisconsin fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando estaba por abordar un vuelo nacional en Estados Unidos. Aunque posteriormente recuperó su libertad, deberá permanecer bajo supervisión migratoria y defender su solicitud de asilo ante un juez, mientras enfrenta el riesgo de ser deportado a Sudáfrica, país situado en el extremo sur del continente africano.

ICE detiene a policía estatal en Wisconsin pese a tener permiso de trabajo

El protagonista del caso es Carel Aaron Van Der Merwe, un ciudadano sudafricano de 21 años que llegó a Estados Unidos cuando tenía 14. Según informó The Guardian el 7 de noviembre de 2026, agentes federales lo detuvieron el jueves 5 de noviembre en un aeropuerto de Wisconsin, cuando esperaba abordar un vuelo nacional.

Según sus abogados del bufete Christopher & De León, el joven lleva siete años esperando una respuesta de las autoridades sobre su solicitud de asilo. Durante ese tiempo, obtuvo un permiso de trabajo vigente hasta 2030, que le permitió incorporarse a las fuerzas del orden de Wisconsin.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la intervención del ICE al señalar que Van Der Merwe permaneció en Estados Unidos después de que venciera su permiso de estadía, otorgado en 2019.

De acuerdo con The Guardian, un portavoz del DHS explicó que tener un permiso de trabajo o una solicitud migratoria pendiente no garantiza contar con un estatus legal en Estados Unidos. Ante esta postura, los abogados de Van Der Merwe cuestionaron la actuación de las autoridades y señalaron que el USCIS, organismo que también depende del DHS, le había otorgado una autorización laboral.

Policía detenido por ICE en Estados Unidos recupera su libertad, pero seguirá bajo vigilancia

El arresto del joven causó alarma entre sus familiares y abogados. Sin embargo, el viernes 6 de noviembre, sus representantes legales comunicaron que recuperaría su libertad, aunque permanecería sujeto a ciertas obligaciones migratorias. Entre ellas se encuentran el monitoreo electrónico y las comparecencias regulares ante las autoridades. Por tanto, Van Der Merwe aún deberá presentarse ante un juez para sustentar su caso y buscar evitar una deportación a Sudáfrica.

"Su liberación es una noticia alentadora, pero nuestra lucha aún no ha terminado", comunicaron sus abogados en una actualización publicada en redes sociales, según recogió The Guardian. De esta manera, destacaron que, aunque recuperar su libertad representa un avance positivo, el proceso legal todavía continúa.

El caso también generó interés por la historia personal del joven. Durante su ceremonia de graduación como agente estatal, celebrada el año pasado, su padre fue el encargado de colocarle la insignia en presencia del gobernador de Wisconsin.

Por otro lado, sus abogados alertaron sobre los riesgos que enfrentan los extranjeros con procesos migratorios pendientes al viajar en avión dentro de Estados Unidos. Por ello, recomendaron buscar asesoría de un especialista en inmigración antes de realizar cualquier vuelo nacional, incluso si anteriormente habían viajado sin experimentar inconvenientes.

La liberación de Van Der Merwe no pone fin a su proceso migratorio. Su posibilidad de permanecer en Estados Unidos dependerá de la evaluación de su caso por parte de las autoridades competentes.