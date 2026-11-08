Tres hombres fueron detenidos en Dearborn, Michigan, durante una operación federal de control de inmigración que se realizó el sábado 7 de noviembre por la mañana. Esta información fue proporcionada por el Departamento de Policía de Dearborn y la prensa internacional. ¿Qué se conoce hasta el momento? ¿Qué pasará con ellos?

Tres personas fueron arrestadas en operación del ICE en esta zona: policía hace revelación

Tal como señaló 'MLive', varios agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizaron una reciente operación en Dearborn, específicamente en la intersección de Warren Avenue y Mead Street.

Los informes han señalado que la policía local no estuvo informada previamente sobre esta acción y solo recibió comunicación de las autoridades federales tras las detenciones. En tanto, hasta el momento, el departamento de policía no ha brindado ni recibido información sobre la identidad de los arrestados ni los motivos que llevaron a su captura.

Por su parte, la jefa de policía de Dearborn, Issa Shahin, destacó públicamente la importancia de la comunicación entre las agencias federales y las fuerzas del orden locales, señalando que esta colaboración es clave para garantizar la seguridad pública y responder adecuadamente a las inquietudes de la comunidad.

Asimismo, Shahin instó a las autoridades federales a mantener un contacto más fluido con su departamento durante futuras operaciones en la zona. La policía de Dearborn se comprometió a seguir recopilando datos de las autoridades federales y a proporcionar las más recientes actualizaciones.

¿Cómo son las operaciones del ICE

El ICE desempeña un papel crucial en la aplicación de las leyes migratorias y el control fronterizo en el país americano. Esta agencia federal se organiza en dos ramas principales. Por un lado, las Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) se dedican a identificar, detener y deportar a personas que se encuentran en situación irregular.

Los agentes de esta división hacen operativos en diversas comunidades, así como en cárceles locales y centros laborales. Por otro lado, las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se centran en la lucha contra delitos transnacionales, abarcando actividades como el narcotráfico, el contrabando de armas, la trata de personas y el fraude comercial.

Además, ICE realiza auditorías laborales a través del Formulario I-9, donde emite un aviso de inspección (NOI) que otorga a las empresas un plazo de 72 horas para demostrar la elegibilidad laboral de sus empleados.