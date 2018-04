Emre Can ya habría decidido en qué equipo jugar la próxima temporada

Todo indica que está a punto de escribirse el último capítulo de la novela 'Emre Can', quien sonaba con fuerza en el Real Madrid. El volante alemán habría decidido fichar por la Juventus una vez finalice su contrato con el Liverpool (junio), según prensa italiana.

Se acabó el 'culebrón'. Can está a punto de convertirse en el flamante 'jale' del combinado bianconero en la próxima temporada, así lo desvela 'La Gazzetta dello Sport' en su versión digital de hoy. Ante ello, quedó descartado cualquier posibilidad de llegar a la 'Casa Blanca'

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jurgen Klopp lo lamenta: DT del Liverpool sufre sensible baja para lo que resta de la temporada

Emre Can no quiere pasársela deshojando margaritas en verano, por lo que habría aceptado la oferta del cuadro de Turín. Zinedine Zidane, técnico 'merengue', había pedido el fichaje del alemán como sustituto de Casemiro, pero todo indica que ello no será posible.

NO TE LO PIERDAS: Roberto Firmino renueva hasta 2023 con Liverpool [VÍDEO]

Hay que recordar que el jugador de 24 años quedará libre a final de temporada, tras defender durante cuatro años los colores del Liverpool. El aún volante de los 'Reds' ganará seis millones de euros por temporada en la 'Vecchia Signora', según el medio italiano citado.

EL DATO:

Emre Can debutó en el Bayern Múnich el pasado 12 de agosto de 2012, cuando el cuadro 'bávaro' enfrentó al Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania.