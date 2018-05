Hinchas del Atlético de Madrid denuncian al Barcelona de 'ladrones' [VIDEO]

Ante la información confirmada por Josep María Bartomeu ‘aceptando’ su relación con el entorno del jugador francés, las cosas se pusieron incómodas en el Wanda Metropolitano.

El presidente del cuadro catalán afirmó en una entrevist a al RAC1:

"Con Griezmann me vi el verano pasado, con su representante tenemos relaciones y en octubre del año pasado hablamos"

La hinchada del ‘Atleti’ no cree en cuentos. 'Yo me siento engañado por el tema', señalando que el Barcelona se muestra como injusto, 'cada uno se retrata como lo que es'. Sintiéndose como un club vulnerable pues 'es feo y una falta de respeto hacia el Atlético de Madrid'. 'Es bastante indignante' señalan.

Contando con la única medida para poder finalizar este embrollo, los hinchas aconsejan 'el club debe denunciar'. Porque 'sin lugar a dudas es un hecho denunciable'

Aunque no se olvidaron del jugador francés, que no se deje manipular y diga sus verdaderas intenciones. 'Un jugador cuando se quiere quedar lo dice; Me quedo y me quiero quedar'. Recordando también cómo les fue a sus ex jugadores que vieron bien salir del Atlético Madrid: 'Salir del Atlético no te garantiza éxito, ya pasó con Agüero, Forlán y Arda Turán'

Y si se quiere ir de todas formas. Ya le marcan su destino: 'Va ser el plato de segunda mesa, tendrá que servir a Lionel Messi o Luis Suárez, ahí va comer pero llevando el plato solamente'

EL DATO:

100 millones de euros tendrá que pagar el FC Barcelona al Atlético de Madrid para fichar al crack francés.