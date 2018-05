Barcelona: Presidente del club reconoció conversaciones con representante de Antoine Griezmann

El día de hoy Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona concedió una entrevista a la radio catalana "Rac 1", donde profundizó sobre algunos temas, entre ellos el acercamiento con el representante del internacional francés Antoine Griezmann.

Bartomeu al ser consultado sobre los rumores que indican el acercamiento con el agente de Griezmann este declaró : "Con su representante tenemos relación como la tenemos con otros representantes. Fue el pasado mes de octubre, fue un encuentro, pero nada más. No hay que dar pie a más especulaciones", sentenció.

Además Bartomeu también habría tenido un encuentro con el actual jugador del Atlético Madrid, a lo cual respondió: "Lo ví el pasado verano de vacaciones. Nos encontramos con él, como me he encontrado con otros jugadores, pero no he comido con él". Es conocida la intención de Griezmann de dejar el Atlético Madrid, declarando en varias ocasiones que es el momento de su carrera en el que desea levantar trofeos.

En esta misma entrevista Bartomeu desmintió los rumores que aseguraban la próxima salida de Ernesto Valverde como técnico del cuadro "culé": "Será el entrenador de la próxima temporada. Nadie ha dudado de eso, Valverde ha dicho que quiere continuar, tiene contrato con el Barcelona y ya está. No hay nada más que decir. Ha conseguido el doblete que sólo lo hemos conseguido ocho veces en la historia del club", concluyó.

100 millones de euros es la cifra que tendría que pagar el FC Barcelona para contar con los servicios de Griezmann