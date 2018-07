Técnico de Raúl Ruidíaz explicó por qué no debutó la ‘Pulga’ el pasado fin de semana

El pasado 30 de junio el delantero de la Selección Peruana, Raúl Ruidíaz fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Seattle Sounders de la MLS tras un gran paso en el Monarcas Morelia de México.

El delantero peruano recibió el visto bueno por parte de la MLS para poder debutar con su nuevo equipo. Por lo cual Raúl Ruidíaz se estuvo entrenando de la mejor manera para poder ser considerado como titular por el entrenador Brian Schmetzer.

Sin embargo, el ex delantero de Universitario no pudo ver las acciones durante el encuentro, de su nuevo equipo ante el Atlanta United que dirige Gerardo Martino, a pesar de que el atacante se encontraba en la banca listo para saltar al campo de juego.

Respecto a este tema, el entrenador Brian Schmetzer fue consultado por la ausencia del peruano, a lo que respondió: “La única razón por la que (Ruidíaz) no entró al partido fue porque después de la segunda (amarilla), necesitábamos a Will Bruin en punta por su altura y fuerza. Necesitábamos que ganara algunos de esos balones. Fue nuestra decisión dejar a Will adentro en un juego más defensivo. Sin duda, veremos a Ruidíaz en casa el próximo fin de semana.”

EL DATO

El Seattle Sounders de la MLS se encuentra en una posición incómoda en la tabla de la conferencia oeste por lo que la directiva decidió la contratación del peruano.