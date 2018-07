Thibaut Courtois apagó su televisor porque no quería ver celebrar a Francia

El Mundial Rusia 2018 llegó a su fin, y tras disputarse la final de este domingo el seleccionado de Francia se proclamó campeón al vencer por 4-2 a Croacia. El cuadro galo mostró un fútbol practico y ordenado que a muchos no gustó debido a su poca brillantes con el balón.

Thibaut Courtois es uno de ellos, ya que el arquero belga luego de caer ante Francia por la semifinal del Mundial acusó al cuadro de Didier Deschamps de practicar el anti futbol para logar la victoria. Y aunque días después ofreció disculpas públicas por estos comentarios, este domingo luego de la final el portero brindó declaraciones muy parecidas a las del partido pasado.

"Vi el partido, no es que me perdí todo, pero en el minuto 94 apagué la televisión, porque no quería ver celebrar a los franceses", afirmo el portero del Chelsea de Inglaterra. Al parecer el jugador belga aun no procesa la derrota de su seleccionado ante Francia en la que fue una de las figuras.

El portero belga fue premiado con el guante de oro por ser el mejor arquero del Mundial Rusia 2018. El guardameta fue clave para su selección, especialmente en el encuentro ante Brasil donde fue elegido como el ‘Man of the match’ por parte de la FIFA.

EL DATO

El arquero de Bélgica aún no define su futuro, ya que a pesar de tener contrato vigente con el Chelsea el portero declaró en los últimos días sus intenciones de dejar el cuadro ‘blue’.