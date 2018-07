Luis Juez sobre Sampaoli: "Parecía mi suegra, nadie le daba bola" [VIDEO]

En octubre del 2017 la selección de Argentina viajó a la ciudad de Quito para enfrentar a Ecuador por la clasificación al Mundial de Rusia, donde fueron recibidos por el embajador argentino, en ese momento Luis Juez. A pesar de haber conseguido el triunfo ante la 'tricolor' y el cupo a la Copa del Mundo, Juez reveló meses después como era la relación entre Jorge Sampaoli y los jugadores en los dos días y medio que estuvo con ellos.

El político argentino comentó que veía entre los futbolistas 'albicelestes' y el técnico un trato frío, donde el 'hombrecito' no tenía llegada a los jugadores. "Te dabas cuenta que Sampaoli tenía más humo que brasero de goma, no le daba bola nadie, loco", declaró Juez en Radio La Red.

PUEDES VER: Sabella y el ambicioso proyecto para la AFA y la selección Argentina

Luis Juez no tuvo piedad hacia Sampaoli y continuó con las comparaciones. "Me hacía acordar a la relación mía con mi suegra, pobre, que se me cag... muriendo hace un mes y medio, viste; la vieja hablaba y nadie le daba bola, pobre. El tipo no tenía ninguna forma", indicó.

NO TE LO PIERDAS: Diego Armando Maradona sobre Claudio Tapia: “La AFA es un desastre”

Además, se mostró muy crítico hacia la selección argentina y su temprana eliminación del mundial. "Los laterales nuestros no podían sacar ni con la mano. Banega es un rastrojero. Al final el mejor de Argentina fue Mascherano. Y a Messi cuando lo pones a jugar con la camiseta argentina es como si le pusieras una gargantilla de garrafas; la cabeza la baja y no la levanta nunca más", finalizó.

EL DATO

Luis Juez estuvo involucrado en la asistencia a Atlético Tucumán cuando tuvo problemas logísticos en su viaje a Ecuador y a la Selección Argentina sub-20 en el Sudamericano de la categoría.