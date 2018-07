Conoce al jugador nacional que la rompe en España y sueña jugar un Mundial con Perú

Jeisson Martínez es un delantero de 23 años que milita en el Rayo Majadahonda que jugará durante esta presente temporada en la segunda división del fútbol español. El delantero nacional expresó su deseo de vestir la camiseta de la Selección en una Copa del Mundo.

"Es mi sueño desde pequeño. Para cualquier jugador que vive el fútbol su objetivo es jugar con la selección y más en un Mundial. Trabajaré para poder lograrlo", agregó Martínez.

PUEDES VER: Presidente de Bayern Múnich aseguró que James Rodríguez no se irá al Real Madrid

El volante nacional afirmó que ahora es asediado por la prensa peruana y agradeció a los mismos por el seguimiento que le vienen haciendo: "A veces me piden entrevistas periodistas peruanos, pero yo me centro en jugar y que venga lo que tenga que venir. Estoy muy contento de que me sigan en Perú y ojalá algún día pueda llegar al combinado nacional".

NO TE LO PIERDAS: Paul Pogba se pone la camiseta argentina y Dybala le envía un mensaje [VIDEO]

Jeisson Martínez fue parte de la gran campaña del Rayo Majadahonda en la temporada pasada, y aunque tuvo ofertas de otros clubes prefirió quedarse en este club: "Es muy bonito formar parte del Rayo Majadahonda desde prácticamente Tercera División hasta Segunda".

EL DATO

Estas declaraciones fueron brindadas durante la presentación de la nueva indumentaria del Rayo Majadahonda de cara a la siguiente temporada.