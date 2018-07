Barcelona vs Tottenham EN VIVO por la International Champions Cup

Barcelona se topará este sábado ante su similar del Tottenham Hotspur EN VIVO ONLINE vía DirecTV y Bein Sports por una jornada más de la International Champions Cup. El cruce entre 'azulgranas' y 'spurs' será desde las 10:05 p.m. (hora peruana) en el estadio 'Rose Bowl', de California.

El duelo entre Barcelona y Tottenham no contará con la presencia de sus grandes figuras. Por el lado del club 'blaugrana', Lionel Messi, Luis Suárez, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y Philippe Coutinho, no estarán en la primera prueba de pretemporada del club de la temporada 2018-19.

Por su parte, Harry Kane, Dele Alli, Hugo Lloris, entre otros futbolistas del 'spurs' no disputarán el encuentro, ya que aún disfrutan de sus vacaciones por su participación en el Mundial Rusia 2018 con sus respectivos países.

Barcelona arribó el pasado miércoles a tierras norteamericanas con 26 jugadores. El partido frente al Tottenham será su debut en la International Champions Cup 2018-19; mientras que el cuadro londinense sostendrá su segundo encuentro, luego de haber vencido a su par de la Roma 4-1.

NO TE LO PIERDAS: Juventus vs Benfica EN VIVO por la International Champions Cup, con Miralem Pjanic

Cabe destacar que, el elenco 'catalán' pondría en acción frente a los de Mauricio Pochettino, a sus flamantes refuerzos; Lenglet, Marlon y Arthur.

Barcelona: Cillesen; Semedo, Lenglet, Digne, Sergi Roberto; Denis Suárez, Arthur, Rafinha, André Gomes; Munir y Paco Alcácer.

Tottenham: Vorm; Aurier, Carter, Davies, Walker; Amos, Sissoko, Lucas, Lamela; Eriksen y Llorente.

📋 Our #ICC2018 squad travelling to the USA has been confirmed. 🇺🇸#SpursInUSA pic.twitter.com/7c9ekc6NuO