Barack Obama aconsejó a Luis Rubiales la expulsión de Julen Lopetegui

Luis Rubiales todos los días sorprende con las declaraciones que brinda, debido a que las justificaciones entorno al fracaso de la selección española en la Copa del Mundo están siempre direccionadas al mal ejemplo que brindó el actual técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui.

Ahora mientras era entrevistado en 'La Cadena Cope', se tomó el tiempo de 'contar una infidencia' que dejó a todos con la boca abierta. Según afirma Rubiales, apenas se dio 'la traición de Lopetegui', el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama lo llamó y conversaron sobre el tema que tenía en la polémica absoluta al fútbol español.

"Tuve una conversación con Obama y él tuvo alguna mención a la destitución de Lopetegui. Me dijo que en ocasiones hay que actuar, y que ellos estaban en la línea de la decisión que habíamos tomado", explicó mientras brindaba mayores detalles sobre la decisión que marcó el futuro cercano de España en Rusia 2018.

Cerró parte de la charla con un mensaje al Real Madrid, con tonadas de crítica y molestia hacia Florentino Pérez: "Al Real Madrid lo respeto y admiro. No puede ser que estas cosas se hagan por la espalda. Incumplió la orden de que nadie anunciase el fichaje. Ese fue otro motivo más para mi decisión. A las 5 de la tarde en Rusia me puse a trabajar. A los quince minutos me llamó Florentino. Y cinco minutos después, Lopetegui. La llamada con Florentino no duró mucho".

EL DATO:

Real Madrid iba pagar 2 millones de euros por fichar a Julen Lopetegui como técnico, se los ahorró porque Rubiales botó al mandamás español.