Lothar Matthäus llenó de elogios a Claudio Pizarro

Lothar Matthäus salió campeón con la selección de Alemania la Copa del Mundo de Italia 1990. El ex futbolista teutón se encontró con 'La República' en la Supercopa de Alemania y elogió a Claudio Pizarro, delantero peruano que es el máximo goleador extranjero de la Bundesliga.

"Es un fenómeno. Es fantástico no solo como jugador sino también como persona. Siempre está sonriendo, ayudando a los jugadores jóvenes", destaca el reconocido excampeón del mundo. No caben dudas de que Claudio Pizarro es uno de los mejores jugadores peruanos en la historia, si no es el mejor.

Además, le parece excelente que el 'Bombardero' haya vuelto al Werder Bremen, club en el que el peruano es considerado como uno de los ídolos, ya que llegó a ese equipo por primera vez en el fútbol alemán. Los goles y actuaciones han hecho que se gane un nombre y todos los hinchas de los 'Lagartos' lo quieran.

NO TE LO PIERDAS: El eufórico recibimiento de la hinchada del Werder Bremen para Claudio Pizarro [VIDEO]

"Ahora está en el Werder Bremen de nuevo y es un gran líder en el vestuario, en todos lados. A todos les cae bien. El otro día jugó y cuando ingresó los hinchas se volvieron locos. Para los fanáticos del Bremen es un héroe", fueron las palabras de Matthäus a 'La República' en Alemania.

DATO

Claudio Pizarro vestirá por cuarta vez la camiseta del Werder Bremen.