¡Severa crítica! Las polémicas declaraciones que hizo Mourinho al documental de Guardiola

El entrenador del Manchester United, José Mourinho causó polémica al criticar severamente al documental ‘All or Nothing: Manchester City’ de Amazon, en la que, se destacan las historias de Josep Guardiola y sus pupilos.

‘Mou’ se refirió duramente a la serie de los ‘cityzens’, tras anunciarse que tendría aparición sin su consentimiento, a lo que aseguró que era necesaria su presencia para destacar, aunque lo que más llamó la atención fue la petición que hizo a cambio de no demandarlos.

"Salgo en la película, así que podría pedir derechos. Una película sin mí no vende mucho. Necesitaba estar en ella. Pero si me envían una de las camisetas que tenían en el túnel cuando jugamos allí, las que decían 'lo hicimos en el Derby', me daré por vencido con los derechos", expresó.

Y es que, las camisetas a las que se refiere Mourinho se tratarían de las que el City habría preparado para celebrar el título de la Premier League, la temporada anterior, aunque la United se quedó con la victoria, obligando a definir al campeón a una fecha más.

Asimismo, el estratega de los ‘diablos rojos’ dejó clara su molestia con uno de los episodios de la serie, pues manifiesta que le faltan el respeto. "Creo que pudes tener una película fantástica, respetando a los demás. No necesitas ser irrespetuoso. No lo he visto, pero sé algunas cosas sobre la película. Mi reacción es que si eres un club rico puedes comprar mejores jugadores, pero no puedes comprar clase. Esa es mi primera reacción", sentenció ‘Mou’.

Manchester United debutará enfrentará la segunda fecha de la Premier League, enfrentando a Brighton, este domingo desde las 10:00 a.m.