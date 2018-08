Manchester United vs Brighton & Hove Albion EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la fecha 2 de la Premier League

La escuadra de Manchester United chocará - de visita - este domingo 19 de agosto ante el Brighton & Hove Albion en el Falmer Stadium - más conocido American Express Comunity Stadium - de Brighton a las 10:00 a. m. (hora peruana) EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la jornada 2 de la Premier League, la cual será transmitida por Directv Sports.

Las considerables bajas que tiene el conjunto de José Mourinho es para lamentarse y preocuparse. Manchester United pasó grandes apuros para vencer al Leicester City por 2-1: en total, son 8 los grandes ausentes para este cotejo.

Ander Herrera, Luis Antonio Valencia, Marcos Rojo, Nemanja Matic, Diogo Dalot, Sergio Romero, Phil Jones y Jesse Lingard conforman la larga lista, de la cual, José Mourinho se lamenta debido a las pocas variantes que posee.

A ello hay que sumarle que el centrodelantero de Bélgica, Romelu Lukaku, aún sigue sin encontrarse desde que volvió de la Copa del Mundo Rusia 2018. Esa fue la principal razón para que José Mourinho haya utilizado a Marcus Rashford de falso '9', siendo acompañado por los costados por Alexis Sánchez y Juan Mata. Tendrá que tener mucho cuidado: la pareja de centrales Bailly y Lindelöf mostró serias dudas ante Los Zorros.

Ahead of tomorrow's clash with Brighton, let's take a look at #MUFC 's most famous meeting with the Seagulls... The 1983 #FACup final replay! 🏆 pic.twitter.com/F6W98QZeKz

Por su parte, los dirigidos por el irlandés Chris Hughton también parten hacia el partido con cuatro bajas: José Izquierdo, Bruno Saltor, Florin Andone y Jason Steele. La más sensible es la del primero, la del ecuatoriano. Izquierdo fue una de los principales baluartes en la temporada pasada del cuadro local: jugó 32 encuentros y anotó en 5 ocasiones. Su producción es más por las bandas en base a velocidad.

Podría ser reemplazado por el iraní Jahanbakhsh, quien ingresó en el cotejo anterior, en la derrota ante Watford por 2-0, al minuto 71 por March: su aporte fue más que interesante y, al parecer, podría arrancar frente a los 'Red Devils'.

La única duda de Hughton el acompañante de Glenn Murray, quién fue el máximo goleador del conjunto pelícano con 14 anotaciones. El aleman Pascal Gross tuvo una labor muy sacrificada en el Vicarage Road Stadium, sin embargo, esta vez, en casa, podría desprenderse un poco más. Capaz por allí, también, se anime a soltar un poco más al holandés Propper. Se anima un buen cotejo para este domingo 19.

💬 "For me personally, it was the best football moment of my life."



Pascal Gross is looking to create more happy memories when @ManUtd visit the Amex tomorrow.#BHAFC 🔵⚪️



Read ➡️ https://t.co/w3l21OEflN pic.twitter.com/TAdgsGOFwJ